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  • انجيلينا جولي تمنح كامل ثروتها لابنها الأكبر وتحرم البقية

انجيلينا جولي تمنح كامل ثروتها لابنها الأكبر وتحرم البقية

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براد بيت يقول إنها تحاول استفزازه مجدداً

الصباح الجديد – وكالات:
قررت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي ترك وصية، نصت على حرمان أبنائها الخمسة من الميراث، لتذهب جميع أموالها لابنها الأكبر، مادوكس، والبالغ من العمر 17 عاما.
وبحسب موقع “Radar Online”، من المفترض حصول مادوكس على شركة إنتاج تحمل اسم “جولي باس”. وكان مادوكس بعمر الـ 15 عاما، قد أنتج فيلما لجولي حمل عنوان “في البداية قتلوا أبي”. ووصفت جولي أداء مادوكس بالرائع.
يشار إلى أن وصية جولي أثارت استياء زوجها السابق الممثل الأميركي براد بيت، الذي وصف القرار بمحاولة جديدة لإزعاجه. ويعد مادوكس الوحيد بين أطفال جولي الذي أيد قرار الانفصال، في الوقت الذي رفض فيه أخوته الخمسة الطلاق. وهذا ما برر بعض الشائعات بانها حقودة وليست كما تحاول ان تدعيه امام الاعلام، وها هي قد حرمت ابناءها من الميراث لانهم خالفوها الرأي حسب جمهورها، وجمهور طليقها براد بيت.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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