مجلة “People” .. جنيفر غارنر أجمل مرأة

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت مجلة “People” الأميركية صورة لأجمل امرأة للعام، واختارتها لتزين الغلاف الرئيس لعددها.

وفازت الممثلة والمنتجة الأميركية، جنيفر غارنر، بلقب أجمل امرأة في العام، بحسب تصنيف المجلة.

وقالت غارنر في مقابلة تلفزيونية: كلما نظرت الى المرآة بوقت أقل، كلما فكرت أكثر، ما الذي يمكنني أن أقدمه للعالم بعد. مضيفة أنها لم تحقق نجاحها بسرعة بل بتعب وجهد ومعاناة.

ونالت غارنر شعبية كبيرة بعد دورها كعميل للاستخبارات الأميركية في مسلسل “الجاسوس”، كما نالت جوائز في “غولدن غلوب” ومن نقابة الممثلين.

وتعمل غارنر إلى جانب التمثيل في الأعمال الخيريـة، وهـي أم مثاليـة لثلاثـة أطفـال.