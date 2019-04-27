“جمال ناعم” مهرجان مسرحي سنوي لمعهد الفنون

أكثر من 25 طالبةً شاركن بسبع مسرحيات

سمير خليل

على مدى يومين تواصلت العروض المسرحية على خشبة المسرح الوطني، الخاصة بالدورة الـ12 للمهرجان المسرحي السنوي لمعهد الفنون الجميلة للبنات تحت عنوان (جمال ناعم) باسم راهبة المسرح العراقي ازادوهي صموئيل.

الفنان الدكتور جبار محيبس التدريسي في قسم المسرح قال: هنا نشاهد طالبات من مراحل دراسية متعددة، وهن يقفن امام الجمهور، يخرجن، ويمثلن، ويتعاملن مع الديكور والاضاءة والازياء برؤى متقدمة، وهذا انجاز كبير ومؤشر على وجود جيل مؤمن بطاقاته ومواهبه، جيل يحتاج لمن يدعمه ويرعاه ويأخذ بيده نحو مستقبل أفضل.

اما الدكتورة سرى جاسم التدريسية في قسم المسرح فأكدت: معهدنا بخير بتوالد الطاقات الجديدة وتعاقبها سنة بعد سنة، عملنا مستمر ومتجدد، مثلا اليوم شهدنا مسرحية للأطفال جسدت ادوارها طالبات الصف الأول، والمعوقات تتجسد في بناية المعهد التي تحتاج الى التجديد، اما النظرة الاجتماعية المتخلفة فبدأت بالتلاشي مع تنامي الوعي بأن الفن له دور ورسالة.

الطالبة نور طالب من المرحلة الخامسة /أخراج، قدمت عرضا بعنوان (ايسوب)عن مسرحية الثعلب والعنب للمؤلف غيليرمي فيجيريدو، وبإشراف الدكتور يوسف هاشم الذي شارك نور بتجسيد ادوار المسرحية، ونالت عن العمل جائزتي أفضل نص وأفضل اخراج.

عن هذا العمل تقول نور طالب: كان النص جميلا، شد انتباهي تناوله موضوع حرية الانسان وكرامته، وكيف له ان يضحي بروحه من اجل الحفاظ على حريته وكرامته، ويختار العقاب الأشد والأقسى، ويفضل الموت على ان يبقى عبد مقيد تحت رحمة الظلم.

وتابعت: انا كامرأة عراقية، ابحث عن الحرية بكل زوايا حياتي، لكن ضمن اطار مجتمعي، تلقيت دعما ومساندة كبيرة من اساتذتي، وكان لهم دور كبير بما انا عليه الآن، وان اقدم افكاري ومشروعي بأجمل صورة والحمد لله حصلت على هاتين الجائزتين، وان شاء الله سأكمل شوطي واعمل بتخصصي (الاخراج المسرحي).

الطالبة المخرجة والممثلة سارة علي قدمت مسرحية بعنوان (لم يبدأ العرض بعد) تقول: انها المرة الاولى التي أقف فيها على خشبة المسرح الوطني مخرجة وممثلة. مسرحيتي نقد للمسرح التجاري الذي اساء لمفهوم المسرح، احببت ان أقدم رؤية جديدة من خلال مشاركة راقصة الباليه، التي كانت انشطارا لشخصيتي في المسرحية، راقصة الباليه كانت الحلم الذي يتملكني، وبدأ وانطلق من المسرح، وبقي محبوسا فيه، فكرت باشراك راقصة الباليه بعملي لأني أحب فن الباليه، اما حلمي، فان اكون مؤلفة ومخرجة واستاذة جامعية”.

وتقول الطالبة أروى ضياء مخرجة وممثلة في مسرحية (اميديا) تأليف يوجين يونسكو: احببت ان أقدم عملا قويا هذه السنة، خاصة وانا في المرحلة الدراسية الأخيرة، كنت متحمسة للمشاركة في هذا المهرجان. شخصيات المسرحية كانت زوج وزوجة، لكنني استعضت بشخصية نسائية بدل الزوج لظروف المعهد الذي يضم طالبات فقط، اردت ان اتناول في المسرحية المشكلات التي يمر بها المجتمع بنحو عام.

يذكر ان المهرجان ضم أكثر من 25 طالبة ممثلات ومخرجات، وقدمن خلاله سبع مسرحيات.