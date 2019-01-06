3.5 تريليون دولار قيمة المشاريع المتوقّع تنفيذها في المنطقةالعربية

قطاعات العقارات والنقل والنفط والغاز الأبرز بينها

الصباح الجديد ـ وكالات:

تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزاً لأبرز أسواق المشاريع في العالم، إذ تضمّ عدداً كبيراً من المشاريع المخطّط تنفيذها في المنطقة، تُقدر قيمتها بـ3.5 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «ميد بروجكتس» أن قطاع البناء، الذي يشمل العقارات الخاصة والمباني العامة، يُمثّل الجزء الأكبر من المشاريع في المنطقة بما قيمته 2.1 تريليون دولار. ويُعدّ قطاع النقل ثاني أكبر قطاع في المنطقة بقيمة 931.2 مليار دولار، يليه قطاع النفط والغاز، مع مشاريع مخطّط لها أو قيد التنفيذ بقيمة 662 مليار دولار.

وما تزال المملكة العربية السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ قيمة مشاريعها المتوقّع تنفيذها 1.2 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ640 مليار دولار، والكويت بـ206 مليارات دولار. ولدى عُمان مشاريع من المتوقّع تنفيذها بقيمة 134 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة مشاريع البحرين 70 مليار دولار.

وأكدت «ميد» أن جيلاً جديداً من الزبائن سيتولى إدارة بعض أهمّ المشاريع، مثل مكتب تطوير مشروع الطاقة المتجددة، أو هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت التي تبحث عن شركاء من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في مجال السياحة والإسكان والطاقة المتجددة والنقل. وستعزّز عودة الأسواق في مصر والعراق الفرص أيضاً.

وخلال السنين الـ10 الماضية، جرى منح مشاريع تبلغ قيمتها المتوسّطة 216 مليار دولار سنوياً، إذ حازت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو ثلثيها.

وأضافت «ميد»: «إنجز عدد من هذه المشاريع، وأصبحت ركائز أساسية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، واستحقّت قلّة مختارة من المشاريع التقدير من جوائز ميد للمشاريع السنوية لجودتها وتميّزها، بالاشتراك مع المشرق، وهو برنامج التقدير المرموق الذي يكرّم أفضل المشاريع المنجزة في دول الخليج والتي لعبت دوراً بارزاً في تحويل المنطقة». وأكد النائب الأول للرئيس في «بنك المشرق» محمّد الشولي أن «برغم ظروف العمل الصعبة التي تشهدها المنطقة، كما هي الحال في العالم، بات هناك حاجة ماسّة أكثر من أيّ وقت مضى إلى إنشاء بنية تحتية وتحقيق التنوع الاقتصادي».

وأضاف: «مع انتعاش أسعار النفط والتحسن المرتقب في المشهد الاقتصادي في المنطقة في العام المقبل، يُتوقع أن تُحرز المشاريع تقدّمًا ملحوظًا لتتخطّى مرحلة التخطيط، ما يتطلع إليه الجميع، ولكن حتى بلوغ هذه المرحلة، نحن نركّز اهتمامنا على المشاريع المنجزة التي تجاوزت كلّ التحديات الهندسية والاقتصادية لنختار تلك الجديرة بأن تصبح منارة جديدة في المنطقة في مجال جودة المشاريع».

ويمكن للشركات التي أسهمت في إنجاز مشاريع في دول الخليج عامي 2017 و2018 أن تشارك في جوائز «ميد» للمشاريع لعام 2019. وجرى إدخال 4 فئات جديدة في دورة هذا العام ستعكس الطبيعة المتبدّلة لقطاع المشاريع في الخليج، بما في ذلك ميداليّة الاستدامة من ميد للمشروع الذي يقدم أكبر مساهمة في حماية البيئة، وميدالية الابتكار من ميد للمشروع الأكثر نجاحاً في مجال ريادة التكنولوجيا الجديدة، وأفضل مهندس مشروع في الخليج، وأفضل زبون لأفضل راعي مشروع. وستقوم لجنة من الخبراء في كل دولة من دول الخليج بتقييم المشاركات في الجوائز المحليّة في كل فئة، ثم سيتنافس الفائزون المحليّون للفوز بالجوائز الإقليمية على مستوى دول الخليج.