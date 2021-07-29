البصرة ـ سعدي السند:

ناقشت كلية العلوم في جامعة البصرة عددا من الدراسات العلمية.

مكتبنا في البصرة تابع تلك الدراسات بالتنسيق مع الزملاء في علاقات واعلام كلية العلوم .

تحضير وتشخيص ودراسة بايلوجية لبعض المركبات العضوية

فقد نوقشت بكلية العلوم الدراسة الموسومة (تحضير وتشخيص ودراسة بايولوجية لبعض المركبات العضوية الحلقية للتريليوم والسيلينيوم).

وتهدف الدراسه التي قدمتها الطالبة ايناس قاسم محمد الى تحضير سلسلة مركبات حلقية عضوية جديدة تحتوي على التيليريوم والسلينيوم وتشخيصها بواسطة التحليل الدقيق للعناصر ، مطيافية الاشعة تحت الحمراء ، ومطيافية الرنين النووي المغناطيسي بالإضافة الى تحليل أطياف الكتلة , ودراسة الفعالية البايلوجية لهذه المركبات تجاه أنواع البكتريا والفطريات واختبار تاثيرها التثبيطي بواسطة اختبار الـ MTT ضد خلايا سرطان الثدي.

واستنتجت الدراسة ايجاد طرق فعالة لتحضير مركبات حلقية جديدة تحتوي على التليريوم او السيلينيوم معتمدة على الانثراسين وكذلك تحضير مركبات حلقية جديدة للتيليريوم محتوية على ليكاندات ثناية الثايوكاربامات وان هذه المركبات الجديدة المحضرة كان لها تاثير تثبيطي لنمو بعض انواع البكتريا والفطريات .

واوصت الاطروحة استعمال أنواع أخرى من البكتريا واختبار فعالية المركبات المحضرة الجديدة البايلوجية.

اهمية العلاج الحيوي المنتج بواسطة خلايا البكتريا والخمائر

وناقشت دراسة في كلية العلوم كلونة جين الانترفيرون كاما وانتاجه في البكتريا والخمائر .

وهدفت الدراسة التي قدمها الطالب نجم محسن اهمية العلاج الحيوي المنتج بواسطة خلايا البكتريا والخمائر مقارنة بالعلاج الكيميائي والحصول على سلالات للبكتريا والخمائر لها القدرة على انتاج جين الانترفيرون كاما .

وتضمنت الدراسه عزل الحامض النووي الرايبوزي من خلايا الدم البيضاء والحصول على الحامض النووي منقوص الاوكسجين باستعمال انزيم الاستنساخ العكسي لغرض الحصول على جين النترفيرون كاما .

واستنتجت الدراسة ان السلات الطافرة لها القدرة على انتاج بروتين الانترفيرون كاما الذي لة فعالية بايولوجية بالمقارنة مع البروتين التجاري.

واوصت الدراسة باجراء العديد من البحوث لاثبات الفعالية البايلوجية للبروتين الناتج وكذلك التركيز على نقاوة الناتج لغرض استخدامة كعلاج حيوي لبعض الامراض.

تقييم ترسبات الطين الاحمر المايوسينية شرقي العراق

ونظمت كلية العلوم بجامعة البصرة حلقة نقاشية عن تقييم ترسبات الطين الاحمر المايوسينية شرق العراق لصناعة طابوق البناء.

وهدفت الحلقة النقاشية التي قدمتها الباحثة ياسمين ابراهيم خلف بيان اهمية تقييم رواسب منطقة الدراسة ومدى ملاءمتها كمواد أولية في صناعة الطابوق الطيني.

وتطرقت الحلقة النقاشية ان الدراسة اشتملت على عدد من الجولات الاستطلاعية و إجراء عدد من الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والمعدنية للمادة الخام لمعرفة مدى ملائمتها للصناعات السيراميكية، ثم تحضيرها لأغراض التشكيل والحرق ضمن برنامج حرق خاص.

واوصلت الحلقة الى امكانیة تصنیع طابوق بناء اعتیادي من طبقات الصخور الطینیة لتكویني الفتحة وانجانا في مناطقة زرباطية شرق العراق مع امكانیة استخدام الرمل المرافق لتكوین انجانا كمضاف بنسبة % 10كأفضل نسبة وباستخدام ثلاث درجات حرارة للحرق.

تأثير المخلفات النفطية على الترب والمياه الجوفية

وناقشت كلية العلوم ايضا دراسة تأثير المخلفات النفطية على الترب والمياه الجوفية وكيفية معالجتها لتكوين الدبدبة الرملي في حقل الرميلة جنوب العراق.

وهدفت دراسة الطالبة اسماء عبدالحسين عبدالحي دراسة التأثير البيئي للانسكابات النفطية على التربة والمياه الجوفية في حقل الرميلة النفطي عند محطة عزل الغاز الرابعة في محافظة البصرة جنوب العراق، واقتراح طرق العلاج بتشيخيص طرق بايلوجية للحد من مدى الانتشار للتلوث البيئي .

وتضمنت الدراسة تحديد محتوى الهيدروكربون الكلي THP والعناصرالثقيلة للتربة والمياه الجوفيه والمعالجة الحيوية للبيئة الملوثه بالنفط الخام بواسطة البكتريا .

واوصت الدراسة ضرورة معالجة المخلفات السائلة للمنشآت النفطية التي تلقى هدراً بالمناطق المحيطة بالمواقع النفطيه بما يضمن مطابقتها لنظام الحفاظ على البيئة والتخلص منها بشكل صحيح ووفق المعايير البيئية.

تشخيص عزلات الفطر المسبب لمرض الذبول في الطماطة

وناقشت دراسة في كلية العلوم بجامعة البصرة التوصيف المظهري والجزيئي لعزلات الفطر

المسبب لمرض الذبول في الطماطة وامكانية السيطرة عليه بالمكافحة المتكاملة.

وتهدف الدراسة التي قدمتها الطالبة عناء داود خماس الكرخي التعرف على عزلات الفطر

وتشخيصها جزيئيا وامكانية السيطرة عليها في حقول الطماطة في البصرة.

واسنتجت الدراسة وجود الفطر Fusarium بأنواع وسلالات مختلفة في جميع المواقع التي اخذت منها اجزاء النباتات المصابة ووجود انواع اخرى من الفطر تسبب مرض الذبول وسجلت لأول مرة على مستوى العراق والعالم وهي F. brachygibbosum وF. acutatum في بنك الجينات .

واوصت الدراسة باجراء المزيد من الدراسات لتحديد الجينات المسؤلة عن احداث المرض والعمل على تنقية المواد الفعالة للمستخلصات النباتية المدروسة واختبار فعاليتها ضد الفطريات الممرضة للنبات .

نفايات مصانع التعدين العراقية واستثمارها لتحسين التربة

ونظمت كلية العلوم حلقة نقاشية عن تحسين بعض الخواص الجيوتكنيكية للترب التماسكية وغير التماسكية بإضافة الالياف البازلتية والاسمنت.

وتهدف الحلقة النقاشية التي حاضرت فيها الباحثة انسام حليم خضير الى استعمال الالياف البازلتية بأعتبارها نفايات ناتجه من مصانع التعدين العراقية واستثمارها لتحسين التربة وخلطها مع الاسمنت البورتلاندي وبنسب مختلفة لتحديد افضل نسبه استقرار للمثبتات .

وتضمنت الحلقة النقاشية طريقة التحسين باستعمال الالياف الصخرية البازلتية ومضافات الاسمنت البورتلاندي وبنسب مختلفة لتحديد افضل النسب التي تعد مجدية لهذا الغرض من خلال اجراء بعض الفحوص الجيوتكنيكية التي توضح مدى التحسين والمعالجة التي حدثت على الترب المختارة .