القبض على متهم اختلس 840 مليون دينار من “العمل”

بغداد – الصباح الجديد:

أوردت هيئة النزاهة، امس، انها تمكنت من تنفيذ أمر قبض بحق أحد المتهمين العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، لإلحاقه الضرر المتعمد بالمال العامِ باختلاس مبلغ 840 مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إنها تمكنت “من تنفيذ أمر قبض بحقِّ أحد المُتَّهمين العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع جهات انفاذ القانون لإلحاقه الضرر المتعمد بالمال العام باختلاس مبلغ 840 مليون دولار”.

واضافت أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة القبض التي نُفِّـذَت بموجب مذكرة قضائيَّة، إلى قيام فريق من شعبة الإسناد والضبط القضائي في مديريَّة تحقيق بغداد بإلقاء القبض على المتهم الذي كان يروم الانتقال من داره والهرب مع عائلته”.

وبينت أن “عملية إلقاء القبض تمَّت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، بعد إجراء التحرِّي والمراقبة المستمرة”.

مضيفة أن “فريق العمل تمكَّن من ضبط مبلغٍ مالي مقداره (50,975,000) مليون دينارٍ في منزل المتهم، إضافةً إلى ضبط سيَّارتين وعقود بيعٍ وسندات خاصَّةٍ بثلاثة عقاراتٍ تمَّ شراؤها حديثاً ومسدس و ثلاثة أجهزة من الهواتف المحمولة (موبايلات) وجهاز (تاب) لوحي، فضلاً عن مجموعة من الكتب والقوائم والوصولات الخاصة بالرواتب”.

ولفتت إلى أن “فريق الضبط التابع لمديريَّة تحقيق بغداد قام بتنظيم محضر ضبط أصولي بالمُبرزات المضبوطة وعرضه على قاضي التحقيق المختصِّ”.