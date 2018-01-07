منع استيراد محصول الطماطم في البصرة وميسان لوفرة الإنتاج المحلي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الزراعة أمس الأحد، منع استيراد محصول الطماطم في محافظتي البصرة وميسان لوفرة الإنتاج المحلي.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في بيان اطلعت “الصباح الجديد” على نسخة منه، إنه تقرر “ايقاف استيراد محصول الطماطة في محافظتي البصرة وميسان لوفرة الانتاج المحلي منه، والتي تكفي لسد حاجة المواطنين”.

وأضاف القيسي أن “قرار المنع جاء لوفرة انتاج الطماطة في هاتين المحافظتين ولأنها تكفي لسد الحاجة المحلية فيها وللمحافظات الاخرى”، مبينا ان “الفترة المقبلة ستشهد منع استيراد الطماطة في جميع محافظات العراق”.

واشار الوكيل الفني الى ان “الوزارة قامت بهذا الاجراء لوجود فائض في الانتاج في السوق المحلي ولحماية المنتج المحلي والموازنة بين العرض والطلب من اجل منع ارتفاع الاسعار واثقال كاهل المواطن العراقي”.

ولفت القيسي ان “الوزارة تقوم بمنح اجازة استيراد مقننة للمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية في حالة وجود قلة في الانتاج، حيث سبق ان تم منع استيراد محاصيل البطاطا والذرة الصفراء واللهانة والقرنابيط والشوندر وغيرها لوفرتها في السوق المحلي.”