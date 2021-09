حبال المقاومة ودلالة كل لون منها

م.م دعاء حسين علي*

يستخدم حبل المقاومة للمساعدة على تقوية الجسم بأكمله وبناء العضلات ،انه غير مكلف يمكن تخزينه وحمله فى أى مكان ، عند السفر أو القيام باستخدامه بالتمارين المنزلية. ولكن هل سألت نفسك ما الفرق من ألوان حبل المقاومة المختلفة.

لماذا هناك ألوان مختلفة من حبل المقاومة ؟

من المحتمل أنك لاحظت أنه يأتي بألوان مختلفة ، ولكن دعنى اخبرك ان هذه الالوان ليست لاختيار اللون المناسب لألوان ملابس التمرين. ولكنها فى الواقع كل لون يشير إلى شدة المقاومة أو درجات مختلفة من الصعوبة.يمكن ممارسة العديد من التمارين التى تستهدف بناء العضلات المختلفة فى الجسم ، مثل البايسبس (العضلة ذات الرأسين) ، الترايسبس (العضلة ثلاثية الرؤوس) ، الكتف ، الفخذين ، البطن. وأيضاً يمكن باستخدامها ممارسة تمارين لتعزيز وتحسين مستويات اللياقة البدنية.

اشكال احزمة المقاومة

عادةً ، يرتبط لون الحزام أو حبل أو شريط المقاومة الذى تختاره بشدة مقاومة الحركة. علي سبيل المثال، يتطلب لأداء وممارسة تمرين التجديف حبل أقوى فى شدة المقاومة اذ يتم استخدامه لأداء تمرين البايسبس.

ما هي ألوان حبل المقاومة ؟

كل شخص وكل تمرين يتطلب لون مختلف من شريط أو حبل المقاومة ، وتشمل الألوان الأكثر شيوعاً الأصفر ، الأخضر ، الأحمر ، الأزرق ، الأسود. حيث اللون الاصفر هو الأقل شدة وصعوبة ، واللون الأسود أو الفضى هو الأكثر شدة وصعوبة.عندما تمسك بيدك شريط أو حبل المقاومة ، فإن أول شيء تلاحظه هو شدة التمدد وسماكة خاصة بكل لون .

ألوان حبل المقاومة والفرق بينهما

اللون الأصفر: اللون الأصفر هو رائع ومناسب جداً للمبتدئين. لأنه يوفر شدة مقاومة خفيفة ومرنة للغاية. هذا يعنى أنه لا يتطلب استهلاك الكثير من طاقة لاستخدام هذا اللون. عادةً يتم استخدام هذا اللون ذات المقاومة الخفيفة للقيام ببعض التمارين التى بها ضغط على المفاصل مثل الكتفين.

اللون الأخضر: اللون الأخضر يوفر مقاومة متوسطة الشدة وهو ذات شدة أكثر قليلاً من اللون الأصفر. وهو سيكون خطوتك التالية بعد الانتهاء من تخطى خطوة او مرحلة المبتدئين ، وقد يستخدم اللون الأخضر للقيام ببعض التمارين التى تحتاج إلى المزيد من الشدة قليلاً ، مثل تمرين البايسبس و الترايسبس.

اللون الأحمر: يتمتع اللون الأحمر بمستوى شدة أعلى من الأخضر والأصفر. ويمكن استخدامه بعد اسبوعين إلى 3 اسابيع من استخدام اللون الاصفر والاخضر ، ويمكن ممارسة بعض التمارين التى تستهدف العضلات التى تحتاج إلى مقاومة عالية مثل عضلات الظهر ، الصدر ، الساقين بإستخدام حبل المقاومة الاحمر.

اللون الأزرق: اللون الأزرق يعد من آخر درجات صعوبة شدة المقاومة لاحزمة المقاومة المختلفة ، ويتطلب قدراً كبيراً من القوة لصعوبة سحبه أو الضغط به ، اللون الأزرق مخصص لشخص قوى جداً والذى يحتاج إلى زيادة حجم العضلات الكبيرة ، مثل الساقين والصدر والظهر. ويفضل ممارسة التمارين باستخدام اللون الأزرق بمساعدة شخص آخر من أجل الأمان.

اللون الأسود: يعد أحزمة المقاومة السوداء هى الأصعب شدة ومقامة للسحب والتمدد ، لذلك يجب الحرص عند ممارسة التمارين بها ، وينصح بمعرفة آلية الحركة الصحيحة للتمارين قبل الممارسة باستخدام هذا اللون ، وإذا لم يكن لديك عضلات قوية للغاية ، فليس من المناسب لك استخدام هذا اللون حبل المقاومة الأسود.

التمارين التي يمكن ممارستها باستخدام حبل المقاومة

من الممكن عمل برنامج تدريبي يستهدف جميع عضلات الجسم بإستخدام حبال المقاومة ، خاصةً إذا كان لديك جميع الالوان من حبل المقاومة ، وساذكر لكم بعض التمارين الأكثر شيوعاً التى تعمل على تقوية الجسم وبناء العضلات فيما يلى ، ولكن عليك أنت اختيار اللون المناسب لك مع كل تمرين.

القرفصاء – Squatsالمشي بجانب الجسم – Lateral band walkالكتفين – Shoulder pressالقرفصاء مع دمج الكتفين اSquat to shoulder pressالبايسبس – Biceps curls الترايسبس – Seated triceps extension.

Seated row، Resistance push up، ، Lying down leg abduction، Seated or standing rows ، Lat pull-down in chair pose ، For cardio, hops over the band.