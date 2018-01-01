الملف الأمني

مسلحون مجهولون يطلقون النار على مواطن غربي بغداد * الطيران يقتل 11 إرهابيا شمال شرقي ديالى

استهداف دورية لمكافحة الإرهاب بهجوم شمالي كركوك * مقتل 5 انتحاريين وتفجير ملغمة جنوبي القائم

بغداد – هجوم مسلح

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية أمس الاثنين، بأن مجموعة مسلحة قتلت صاحب محل لبيع المواد الإنشائية غربي العاصمة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “مجموعة مسلحة اطلقت النار صباح يوم امس من اسلحة كاتمة باتجاه صاحب محل لبيع المواد الانشائية في منطقة النصر والسلام بقضاء ابو غريب غربي بغداد، ما ادى الى مقتله في الحال” ، مضيفا ان “قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت جثة القتيل الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه”.

ديالى – قصف جوي

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي أمس الاثنين مقتل 11 من مسلحي “داعش” بقصف جوي استهدف وكرا للتنظيم شمال شرقي ديالى.

وقال الفريق الركن العزاوي ان “تعاون عمليات دجلة مع الحشد الشعبي أثمر في تحديد وكر مهم لتنظيم داعش في قاطع شمال قضاء المقدادية (35كم شمال شرقي بعقوبة)”، مبينا ان “الوكر تم قصفه من قبل الطيران ما اسفر عن مقتل 11 من مسلحي التنظيم” ، مضيفا ان “داعش تكبد خسائر بشرية فادحة في الأشهر الماضية نتيجة قصف اوكاره ومضافاته في مناطق عدة من ديالى”.

كركوك – استهداف دورية

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك أمس الاثنين بتعرض دورية لقوات جهاز مكافحة الإرهاب بهجوم مسلح بقذيفة شمالي المحافظة، فيما بين أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “مجموعة مسلحة ارهابية اطلقت ، قذيفة RPG مستهدفة دورية تابعة لقوات مكافحة الارهاب قرب مطعم حمه ناصر في حي الشورجة، شمال كركوك”، مشيرا الى أنه “لا توجد اية خسائر مادية او بشرية “.

صلاح الدين – اشتباكات مسلحة

كشفت قيادة عمليات سامراء، امس الاثنين، عن القيام بعملية أمنية مشتركة لتطهير ثلاث مناطق في القضاء والبحث عن ما تبقى من خلايا “داعش” فيها.

وقالت القيادة “انطلقت منذ صباح يوم امس الباكر قطعات قيادة عمليات سامراء المتمثلة بلواء مغاوير القيادة واللواء 74 وألوية 15 و17 شرطة اتحادية، فضلا عن سرايا السلام وبإسناد طيران الجيش لتفتيش وتطهير مناطق الفرحاتية والرفيعات والسيد غريب للبحث عن ماتبقى من خلايا داعش الإرهابية “.

الأنبار – عملية نوعية

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي أمس الاثنين مقتل خمسة انتحاريين وتفجير عجلة ملغمة جنوب شرقي القائم.

وقال اللواء الركن المحمدي إن “قوة من دوريات الصحراء التابعة لحشد حديثة والقوات الأمنية تمكنت من القيام بعملية نوعية في منطقة الظايع جنوب شرق القائم (300كم غرب الرمادي)”.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

أكد مصدر أمني في شرطة محافظة الديوانية امس الاثنين ان دوريات ومفارز مشتركة تواصل ممارساتها الأمنية لمتابعة تنفيذ أوامر إلقاء القبض والتحري الصادرة من القضاء بحق المطلوبين اذ تمكنت مفارز مركزي الشامية وغماس من إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة كان من بينها بأخذ المال بالقوة والسرقة .

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشففيما ألقت مفارز مراكز الجمهوري والإسكان والتحدي القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا التشاجر ، الى ذلك تمكنت مفارز مركز الدغارة والسنية والوحدة من القبض على 3 متهمين بالتشاجر والتهديد في حين ألقت دوريات قسم الأسرة ومركز عفك القبض على اربعة متهمين مطلوبين بمواد قانونية مختلفة .

ميسان – إطلاق نار

أفاد مصدر امني في شرطة محافظة ميسان امس الاثنين ان مجموعة مسلحة مجهولة الهوية اقدمت على قتل سائق شاحنة بعد عودته من منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

وأفاد المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان” مجموعة مسلحة مجهولة الهوية اطلقت النار على سائق شاحنة بعد عودته من منفذ الشيب الحدودي ما أدى الى وفاته على الفور”.

نينوى – عملية امنية

كشف قائد شرطة نينوى العميد واثق الحمداني، أمس الاثنين عن مقتل 17 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة الموصل.

وقال الحمداني إن ” قوة من سوات نينوى وباسناد من المغاوير، نفذت عملية عبور بواسطة الزوارق ووصلت الى جزيرة وسطية ‏تقع بين منطقة البو سيف والشمسيات جنوبي الموصل، وقامت بتطويق المنطقة ومداهمتها أسفرت عن قتل 5 من عناصر داعش وتدمير اوكارهم”.