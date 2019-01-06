صعود مؤشرات بورصة “الكويت”

الصباح الجديد ـ وكالات:

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس الاحد ارتفاعا في معدلات الاداء، التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 64 في المئة الى 26 مليون دينار في مقابل 16 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 41 في المئة الى 239 مليون سهم في مقابل 170 مليون.

وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 33 في المئة الى 6927 صفقة في مقابل 5215 صفقة ، صاحب ذلك ارتفاع في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة لليوم الثالث، إذ سجل مؤشر السوق الاول أمس اكبر زيادة في البورصة لليوم الثاني بلغت نسبتها 0.67 في المئة تعادل 35.55 نقطة، صعودا الى مستوى 5340.51 نقطة في مقابل 5304.96 نقطة اول من امس، فيما سجل مؤشر السوق العام ثاني أكبر زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.57 في المئة تعادل 29.32 نقطة الى 5138.94 نقطة في مقابل 5109.62 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيس 0.38 في المئة تعادل 17.85 نقطة صعودا الى 4772.58 نقطة في مقابل 4754.73 نقطة لليوم السابق.

وجاء سهم «صناعات» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.53 في المئة، وصولاً إلى 162 فلساً، من تداول 5.01 مليون سهم، حقق بها أكبر سيولة متداولة بلغت 802 الف دينار، نُفذت مـن خلال 152 صفقة.

وحقق سهم «أجيليتي» أكبـر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 0.50 فـي المئة، وصولاً إلى 801 فلس، من تداول 1.31 مليـون سهم، قيمتها بـلغت 1.05 الـف ديـنار، نُفـذت مـن خـلال 207 صـفقة.

وسـجـل سهـم «بيـتك» أكبر سيولـة مـتـداولـة بـلـغت 2.83 ملـيون ديـنار، ارتـفع سـعـره خلالـها بنـسبة 0.98 في المئة الـى 619 فلـسـاً.