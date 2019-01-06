انكماش نشاط المصانع الصينية للمرة الأولى منذ 2016

الصباح الجديد ـ وكالات:

من المتوقع أن ينكمش قطاع الصناعات التحويلية في الصين للمرة الأولى في أكثر من عامين خلال كانون الثاني الجاري، ما يؤكد تكهنات بتدهور الاقتصاد والحاجة لدعم أكبر للسياسة من أجل تجنب زيادة الضغوط الخارجية والداخلية.

ويتوقع أن يكون مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية انخفض الشهر الجاري إلى 49.9، وفقاً لمتوسط توقعات 27 خبيراً اقتصادياً في استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، وهو مستوى دون حاجز الـ50 المهم الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وسيكون الانكماش الأول من نوعه منذ تموز 2016، وسيعطي إشارة على استمرار انحسار الزخم الاقتصادي ويزيد المخاطر التي تواجهها الصين والاقتصاد العالمي، خصوصاً إذا استمر النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

على الصعيد نفسه أبلغ مصدر مطلع «رويترز» بأن شركة «نيسان موتور» ستخفض خلال الأشهر المقبلة إنتاجها في الصين بمقدار 30 ألف سيارة عما كانت تخطط له في السابق، مع تضرر شركات صناعة السيارات العالمية من انخفاض الطلب في أكبر سوق للسيارات بالعالم.

وقال المصدرنظراً لأن الخطط غير معلنة، إن «نيسان» تخطط لخفض إجمالي الإنتاج في الصين بواقع 30 ألف سيارة خلال شهر شباط المقبل، مقارنة مع خطط الإنتاج الأولية.

وأنتجت الشركة نحو 400 ألف سيارة في البلاد خلال فترة الأشهر الثلاثة التي انتهت في شباط الماضي. وتشمل الفترة أول شهرين من العام الحالي ، عندما تتباطأ المبيعات عادة في الفترة السابقة على عطلات السنة القمرية الجديدة.

وأحجمت متحدثة باسم «نيسان» عن التعليق على خطط الإنتاج المستقبلي وفي المقابل، قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي الجمعة الماضية ، إن الصين سجلت فائضاً نهائياً في ميزان المعاملات الجارية بلغ 23.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي.

وأشارت الإدارة في بيان إلى أن الصين حققت فائضاً نهائياً في ميزان المعاملات المالية والرأسمالية بلغ 16.8 مليار دولار في الفترة ذاتها.

وبلغ العجز النهائي في ميزان المعاملات الجارية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 5.5 مليار دولار، بينما بلغ الفائض النهائي في ميزان المعاملات المالية والرأسمالية 95.4 مليار دولار. وأضافت المصلحة أن صافي الاستثمارات أظهر تدفق 14 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى أيلول الماضيين.

إلى ذلك، ذكر بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك الصينية أن الإدارة بدأت السماح بدخول واردات الأرز القادمة من الولايات المتحدة بدءا من الشهر الماضي ، ووفقاً للبيان، فإن واردات الأرز البني والأرز الأبيض ومسحوق الأرز مسموح بها الآن، طالما حققت الشحنات معايير الفحص وكانت مسجلة لدى وزارة الزراعة الأميركية.