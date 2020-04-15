مصورون عراقيون يتحدون كورونا

وليد مال الله

دعت الجمعية العراقية للتصوير في نينوى المصورين الفوتوغرافيين في أنحاء البلاد إلى المشاركة في المعرض الافتراضي الأول.

وقال أنور الدرويش مسؤول الاعلام في الجمعية العراقية للتصوير في محافظة نينوى إن الجمعية ستقيم المعرض الافتراضي الاول على موقع الجمعية على وسيلة التواصل الاجتماعي الفيسبوك في العشرين من شهر أبريل/نيسان الحالي.

وأوضح الدرويش أن المعرض سيقام تحت عنوان “أمنيات في زمن الكورونا”، مشيرا إلى أن المعرض سيقام دعماً لحملة “خليك بالبيت” التي بدأتها خلية الأزمة في محافظة نينوى.

وبيّن الدرويش أن الجمعية ستمنح جميع المشاركين شهادات تقديرية بالإضافة إلى ثلاث جوائز تقديرية ستمنح للفائزين بالأعمال المتميزة.

ولم يحدد الدرويش محاور التصوير وأبقاها عامة، فيما أشار إلى عدم قبول الصور التي تخرج عن روحية الفوتوغراف بسبب المبالغة في المعالجة التقنية ببرنامج الفوتوشوب، للمحافظة على خصوصية التصوير الفوتوغرافي، فيما حدد تعديل الصور على الإشباع اللوني والحدة فقط، كما لم تحدد الجمعية أبعاد الصورة المشاركة وجعلتها غير محددة ليتسنى للمشارك قطع الصورة بما يقتضيه الكادر الفني.

ولم ينس الدرويش أن ينوه إلى أن المشاركة في المعرض ستكون مفتوحة لأعضاء جمعيات التصوير في المحافظات العراقية كافة، وكذلك الهواة ومحبي فن التصوير.