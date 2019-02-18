سامر سعد يحصل على مقعد لدراسة الدبلوم في جامعة لايبزك

بغداد ـ الصباح الجديد:

حصل مدرب كرة القدم للنساء في نادي بلادي، سامر سعد، على مقعد لدراسة دبلوم كرة القدم التخصصي للمحترفين في جامعة لايبزك الألمانية، حيث سينتظم سامر في منهاج الدراسة المتضمن المشاركة في الدورة، التي تقام برعاية اتحاد كرة القدم الألماني، حيث تشمل 600 ساعة من التدريب (عملي ونظري)، إضافة إلى مشاهدة المباريات في الدوري الألمانيv وتحليلها فنيا، ومتابعة الاكاديميات والمدارس الكروية المتخصصة في ألمانيا.

وقال سامر: انه قدم أوراق اعتماده للمشاركة في الدبلوم المتقدم بكرة القدم، وتم قبوله وفقاً لسيرته التدريبية واللغة. مبينا: انه سيلتحق بالجامعة الألمانية مطلع شهر آذار المقبل بهدف كسب الشهادة المتقدمة في علم التدريب، وسيحرص على تأكيد جدارة المدرب العراقي بين المشاركين.

يشار إلى ان المدرب الشاب حاصل على شهادة الماجستير من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد، وهو ضمن الملاكات التدريسية في الكلية.