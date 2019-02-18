مدير عام شركة نفط ذي قار: الرياضة جزء مهم من عملنا كونها ثقافة توحد الجميع

وهو يرعى النشاطات الرياضية

الناصرية ـ كاظم العبيدي:

اختتمت بطولة شركة نفط ذي قار الكروية للرواد والشباب بخماسي الكرة على ملعب الشركة بمشاركة 34 فريقا يمثلون الرواد والشباب، حيث سميت البطولة باسم المرحوم عماد عبد جودة والتي رعاها مدير عام الشركة علي وارد حمود ، الذي قال: اننا داعمون دائما للرياضة والرياضيين كونها جزء مهم من صلب عملنا وانها ثقافة توحد الجميع ،واضاف لقد وضعنا شعارا للبطولة هو “الرياضة ثقافة توحدنا” مؤكدا فخره بالشباب الذين يقدمون مستوىً رائعا في الاداء والانجاز طيلة هذه البطولة ،وشكر وارد اللجنة المنظمة للبطولة التي سعت لاظهارها بالتنظيم المميز الذي يتناسب مع رياضة المحافظة ,وكذلك المدربين والحكام واللاعبين .

فيما اكد الكابتن محمد خالد لطيف رئيس الوحدة الرياضية في الشركة : ان عدد فرق الشباب 21 فريقا فيما كان عدد الرواد 13 و حصد فريق هيأة الغراف لقب بطولة الرواد فيما حقق الحقول المركز الاول للشباب .

بينما اشار الزميل كريم الجنديل الى الدور الكبير الذي يلعبه الاعلام الرياضي في نقل كل الاخبار والنشاطات الرياضية التي تخص شركتنا مشيرا الى التعاون الوطيد بين قسم الاعلام والمؤسسات الاعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة .

وفي نهاية البطولة وزع المدير العام دروعا وشهادات تقديرية للفرق المتفوقة وبعض الزملاء من مدراء الهيات والاقسام والشعب الذين ساعدوا بتنظيم البطولة وسعوا لإنجاحها اضافة لتكريم ضيوف الشركة.