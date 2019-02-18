منصبان للمركز الوطني بالكرة الطائرة في اتحاد اللعبة المركزي

بغداد ـ الصباح الجديد:

حصل المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالكرة الطائرة على منصبين في اللجان الفنية للاتحاد المركزي بالكرة الطائرة، ويأتي اختيار مدير المركز الوطني للموهبة الرياضية، علاء شاكر، إلى منصب رئاسة اللجنة الفنية في اتحاد اللعبة دليل على العطاء المتميز الذي يحققه شاكر في إدارته لمفصل العمل في المركز الوطني للموهبة الرياضية بالكرة الطائرة، كما فاز مدرب المركز الوطني الدكتور، علاء عبد الرضا، بعضوية لجنة التطوير في اتحاد الكرة الطائرة المركزي.

يشار إلى ان المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية يضم كفاءات تدريبية متميزة تملك الخبرات والشهادات الاكاديمية العليا، وقدم المركز الوطني العديد من اللاعبين الشباب إلى الاندية والمنتخبات.