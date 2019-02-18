زياد حسن: اللجنة الأولمبية تستمد قوتها من دعم الحكومة

بعد فوزه بعضوية المكتب التنفيذي

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، زياد حسن، ان اللجنة الأولمبية تستمد قوتها من دعم الحكومة وسيادة الدولة، وهي تعمل تحت مظلة الحكومة في عراقنا الواحد.

واعرب حسن عن سعادته بنيل ثقة الجمعية العمومية وفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية في دورتها الجديدة، مؤكداً ان انضمامه إلى اسرة المكتب التنفيذي، ياتي في ضوء الثقة التي كسبها من إدارة مفاصل العمل في اسرة اتحاد المبارزة المركزي والمسصيرة المتصاعدة التي تحققت للاتحاد بعد تضافر الجهود في اتحاد اللعبة المركزي، ليتكلل بتحقيق الإنجازات والتفوق في البطولات المحلية والخارجية.

واوضح ان الجمعية العمومية تسعى جاهداً إلى ضخ دماء جديدة ليلتحقوا بالمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، مبينا ان فريق الأولمبية بقيادة الكابتن رعد حمودي يتطلع لتحقيق الافضل في مسيرة العمل المقبلة وان تكون للرياضة العراقية مكانتها المتميزة في شتى البطولات والملتقيات.

واشاد حسن بسير عملية الانتخابات التي اقيمت مؤخراً وافرزت تجديد الثقة بالكابتن رعد حمودي رئيسا ودخول اسماء جديدة لعضوية المكتب التنفيذي، حيث مضت مسيرة العملية الانتخابية بشفافية وبحضور ممثل المجلس الاولمبي الاسيوي، حيدر فرمان، وممثلين عن الحكومة حيث باركوا النجاح للعرس الانتخابي متاملين مضي عجلة الرياضة إلى امام.

واحتضنت قاعة تموز بفندق الشيراتون صباح السبت المؤتمر الانتخابي لاختيار رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وبحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، عباس عليوي، وممثل اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي، حيدر فرمان، فضلا عن اعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 29 ممثلا من اصل ٣٤ عضوا يمثلون الهيئة العامة، كما شهد المؤتمر الانتخابي حضور العديد من الشخصيات الرياضية ورجال الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية.

وصوتت الهيئة العامة بالاجماع على عدم دخول اتحادي الجودو والطاولة ضمن الجمعية العمومية، بعد ان قرأت الرسالة التي بعثتها اللجنة الاولمبية الدولية من قبل اعضاء الهيئة العامة، حيث صوت 24 عضوا بكلا و4 اصوات بنعم وصوت واحد متحفظ بالنسبة لاتحاد كرة الطاولة، و صوت 28 عضوا بكلا وصوت عضو واحد بنعم بالنسبة لاتحاد الجودو وبالتالي لم يسمح لهم الدخول في الجمعية العمومية.

وأفرزت صناديق الاقتراع عن فوز السيد رعد حمودي بولاية جديدة لمدة اربع سنوات، حيث حصل حمودي على ٢٨ صوتا، وفاز بمنصب النائب الاول السيد فلاح حسن، بعد ان حصل على ٢٧ صوتا، وحصل د. عبد الوهاب الطائي على ٢٧ صوتا ليشغل منصب النائب الثاني وحصل الامين العام للجنة، حيدر حسين، على ٢٧ صوتا، فيما حصل، الأمين المالي، سرمد عبد الاله على ثقة جميع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والبالغ عددهم 29 عضوا ، وفاز بمنصب عضوية المكتب التنفيذي كل من زاهد نوري، حيث حصل على ٢٩ صوتا، وجاء في الترتيب الثاني، بالنسبة للأصوات، سلام عواد الذي حصل على ٢٥ صوتا، ومحمود عزيز على ٢٤ صوتا، وجميل عزيز على ٢٣ صوتا، وزياد حسن على ٢١ صوتا، فيما حصل بشتوان مجيد على ٢٠ صوتا.