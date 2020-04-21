اتهامات لحكومة الاقليم بتجويع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة

اليوم تظاهرات بالضد من تأخير رواتب الموظفين في السليمانية

السليمانية ـ عباس اركوازي:

نظمت شرائح واسعة من المجتمع الكردستاني تظاهرات واسعة بمحافظة السليمانية وحلبجة بالضد من تأخر توزيع رواتبهم وعدم توزيع رواتب الاعانة الاجتماعية.

وانتقد المتظاهرون من متقاعدين ومعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة حكومة الإقليم لعدم تقديمها المساعدات لهم في مواجهة الازمة الحالية المتمثلة في تفشي فايروس كورونا.

ووجه المتظاهرون نداءهم الى الخيرين لتقديم يد العون لهم، بعد ان فقدوا الثقة بحكومة الإقليم التي عجزت عن تقديم الدعم لهم.

وأعرب أحد المتظاهرين في تصريح عن أسفه لقيام حكومة الإقليم بقطع أرزاقهم منذ سنوات باسم ادخار الرواتب والحرب ضد داعش ومسميات أخرى.

وقال سامان حسين سكرتير اتحاد معاقي كردستان، ان ما يحصل بحق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة جريمة بحق هذه الشريحة التي تعاني من اوضاع معيشية صعبة.

واضاف، ان المعاقين يعيشون اوضاعا معيشية خطيرة في ظل عدم قدرتهم على تأمين قوتهم اليومي، نتيجة لقطع رواتبهم، وتابع “نحن ليست لدينا اية مطالب من الحكومة لاننا نعرف بانها لم تحترم حقوق المعاقين وتلبي ولو جزء بسيط من مطالبهم، لذا فنحن نوجه ندائنا للخيرين وذوي الضمائر الحية في محافظة السليمانية، لمد يعد العون للمعاقين واغاثتهم عن الاوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

واشار الى ان حكومة الاقليم عمدت الى تجويع ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين عبر قطع رواتبهم الشهرية، دون ان تفكر في توفير سبيل العيش الكريم لهم.

ياتي ذلك في وقت اشارت فيه حكومة الاقليم الى انها استلمت من الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتقديمها الى المحتاجين والفقراء الذين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية نتيجة لحظر التجوال واغلاق الاسواق والمحال التجارية تلافيا لانتشار فايروس كورونا.

بدوره اعلن مجلس الضغط الذي يتالف من ممثلين عن مختلف فئات الموظفين والمتقاعدين في مؤتمر صحفي بمحافظة السليمانية، انه يرتب للخروج بتظاهرات شعبية واسعة بمحافظة السليمانية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية التي قالوا ان حكومة الاقليم انتهكتها.

واضاف المتحدث باسم المجلس ياسين احمد، ان اغلب ملاكات حكومة الاقليم من معلمين ومتقاعدين وشرائح اخرى من الموظفين ستخرج بتظاهرة كبيرة اليوم الاربعاء امام مبنى مديرية التربية في المحافظة، بالضد من عجز حكومة الاقليم عن توزيع رواتب الموظفين .