النقل تخطط لتطوير السكك مع تركيا لتأمين اتصال البلاد باوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت وزارة النقل سعيها لربط العراق بشبكة سكك حديد مع أوروبا، فيما أوضحت حجم الدمار الذي لحق بمنشآت السكك في المناطق المحررة من داعش.

وقال المدير الفني للوزارة عباس عمران في تصريح لوكالة الانباء العراقية، إن “الوزارة بصدد تطوير الربط السككي مع تركيا، لكي تكون عمليات النقل متواصلة لنقل المواد من الموانئ الى تركيا ثم الى أوروبا ومن الجانب الغربي باتجاه سوريا وطرطوس والبحر الأبيض المتوسط ومن الجانب الشرقي الى إيران وهذه الخارطة متواصلة”.

وأضاف ان “الأعمال الإرهابية التي حدثت إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية أضرت وبشكل كبير بمنشآت السكك الحديد”، مبيناً أن “70% من الحوضيات فقدتها سكك الحديد في قضاء بيجي، بالإضافة الى تدمير سكة حديد بطول 25 كيلو متراً، وبعضها سرقت، فضلاً عن انهيار خمسة مجسرات بسبب الأعمال الإرهابية”.