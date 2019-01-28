كهرباء الجنوب تباشر صيانة الوحدة التوليدية بمحطة الناصرية الحرارية

بعد انجازها في ذي قار والبصرة

بغداد _ الصباح الجديد:

باشرت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لانتاج كهرباء الجنوب اعمال صيانة الوحدة التوليدية الرابعة في محطة الناصرية الحرارية.

وتضمنت الاعمال صيانة المراوح الدوارة والبيرنكات والمسخنات, الى جانب إجراء صيانة شاملة على أجهزة السيطرة والقياس, ومن المؤمل ادخال الوحدة إلى العمل في الوقت المقرر وربطها بمنظومة الشبكة الوطنية .

كما انجزت الملاكات الهندسية والفنية في دائرة توزيع كهرباء ذي قار التابعة للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب, اعمال انارة الشوارع الرئيسية وصيانة الشبكة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار ، وتضمنت الاعمال انارة الشارع الرئيس لمستشفى الحسين(ع) التعليمي من خلال نصب (١٢) عمودا و (٢٤) تركيب إنارة مزدوج من نوع (LED) في المدخل الرئيس للمستشفى المجاور لكلية الطب, الى جانب نصب (10) تراكيب في الشارع الخلفي للمستشفى, وإجراء إعمال صيانة عامة على الإنارة الداخلية, اضافة الى نصب محولة سعة (250) ك.ف مع نصب(6) أعمدة مختلفة الانواع والاحجام.

من جانبها انجزت الملاكات الهندسية والفنية في دائرة توزيع كهرباء شمال الناصرية اعمال صيانة خط (33ك.ف) المغذي لمحطة الرفاعي الثانوية والصادر من المحطة الرئيسة 132ك.ف في قضاء الرفاعي بعد تعرضه لعطل طارئ ، اذ تم فحص ومعاينة مسار القابلو الأرضي وتحديد مكان العطل واستبدال نهاية قابلو( 1*400 ).

فيما انجزت الملاكات الهندسية والفنية في دائرة توزيع كهرباء البصرة التابعة للشركة العامة المذكورة اعمال الصيانات الوقائية للمحولات الكهربائية في مناطق مختلفة من محافظة البصرة, من خلال صيانة ( 185) محولة كهربائية مختلفة الانواع والأحجام، وتنظيف وغسل العوازل واستبدال المنت فيوز مع تنظيف الفواصل واستبدال نزالات ض ع، فضلاً عن استبدال قواطع دورة سعة ( 250،400) امبير, ونصب محولات سعة (400.( ك.ف بدﻵ من المحولات المعطوبة في مناطق( العشار ، ابي الخصيب، الموفقية، ياسين خريبط، الجمعيات، القبلة، ابو صخير ) .

اما في دائرة توزيع كهرباء شمال البصرة فقد انجزت ملاكاتها الهندسية والفنية اعمال صيانة شاملة لمغذي الحرية( ١١) ك.ف الخارج من محطة الدير الثانوية ٣٣/١١ ك.ف وصولاً إلى مناطق مركز ناحية الدير شمال البصرة, من خلال استبدال قاطع دورة و لنك فيوز واستعمال رود ارضي, وكذلك استبدال بعض معدات الربط و نزالات ١١ك.ف .