وزير الموارد المائية يؤكد ارتفاع نسبة اغمار هور الحويزة الى 90 %

تفقد الاهوار العراقية في ذي قار وميسان

بغداد _ الصباح الجديد:

اطلع وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي على سير تنفيذ الاعمال في المشاريع الاروائية في محافظة ميسان والاجراءات الاحترازية المتخذة لمعالجة مياه الامطار والسيول وتمرير الموجات الفيضانية المحتملة باتجاه الاهوار .

واوعز الوزير بتكثيف الجهد الالي والهندسي لمعالجة التآكلات الحاصلة في السداد الفيضانية ، كما افتتح محطة تحلية المياه في منطقة ابو خصاف في ناحية بني هاشم لتوفير مياه الشرب لاهالي الناحية اضافة الى زيارة الوزير الى هور الحويزة للاطلاع على الواقع المائي ونسبة الاغمار المتحققة في اهوار المحافظة حيث اكد ارتفاع نسبة الاغمار في هور الحويزة في ميسان الى اكثر من 90 % وان الوزارة جادة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في منطقة الاهوار بهدف تنشيط السياحة وتحسين الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي لسكان الاهوار فضلا عن استغلال مياه الامطار والسيول لزيادة المساحات المغمورة واستدامتها .

كما تفقد الوزير منطقة اهوار ذي قار واطلع على واقع الاهوار ونسبة الاغمار المتحققة فيها ، والتقى الوزير خلال الزيارة عددا من المسؤولين المحليين لقضائي الفهود والجبايش وعددا من الاهالي للاطلاع على احوالهم المعيشية والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم .

واكد الوزير على اهمية منطقة الاهوار وحيويتها لما تمثله من ارث حضاري وتاريخي كبيرين وتحظى باهتمام بالغ من قبل الوزارة وتعمل بجد من اجل زيادة نسبة الاغمار فيها واستدامتها وستشهد تنفيذ العديد من المشاريع من اجل تحسين واقعها البيئي والاقتصادي ورفع المستوى المعاشي لسكانها المحليين ، كما افتتح الوزير محطة تحلية المياه في اهوار ذي قار لتوفير المياه الصالحة للشرب لاهالي قضاء الفهود.

كما التقى الوزير محافظ ميسان علي دواي لمناقشة تنفيذ المشاريع الاروائية في المحافظة والاجراءات المتخذة لمعالجة وتسليك موجات الامطار والفيضان المحتملة الاتية من الجهة الشرقية للبلاد وتعزيز الجهد الهندسي لتشكيلات الوزارة في المحافظة بهدف معالجة المناطق الضعيفة والرخوة في السداد الفيضانية للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ، سيما القاطنين في احواض الانهار

بعد ذلك تفقد الوزير مشروع سدة العمارة بمحافظة ميسان احدى اهم المشاريع الاروائية على نهر دجلة بالمحافظة للاطلاع على وضعية السدة واداء وظيفتها الاروائية في تنظيم تصريف المياه وتمرير الموجات الفيضانية الواردة الى نهر دجلة من خلال رفع منسوب المياه في مقدم السدة وتسليكها عبر الانهر الفرعية الكحلاء والمشرح والبتيرة والعريض بما يؤمن المياه لمحافظة البصرة وتغذية الاهوار ، مؤكدا على اهمية استمرار الادامة والصيانة الدورية لجميع اجزاء السدة لضمان ادائها لوظيفتها الاروائية بالشكل الامثل .

من جانبها عقدت الجنة الوزاريه المكلفة بمتابعة الاستهلاك المائي في مقر مديرية الموارد المائية اجتماعا في البصرة لمناقشة مقدار الاستهلاك المائي للمحافظة (البشري- الزراعي- الصناعي) ومقدار التصاريف والمناسيب ونسب الاملاح .

من جانبها انجزت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل محافظة بابل خطتها للتطهيرات للعام المنصرم بالكامل بواقع 4000 كم ط وباشرت بأعمال التطهيرات لعموم جداول ومبازل المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع مديريتي بابل والمسيب وحسب خطة العام الحالي بواقع 3000كم ط من تطهير الجداول والمبازل من الترسبات الطينية والنباتات الضارة ،بهدف إيصال الحصص المائية الى الأراضي الزراعية الغرض تحقيق انسيابية في جريان المياه باتجاه محافظات الديوانية والمثنى والنجف الاشرف والمنجز منها 80 كم ط باستعمال الاليات التخصصية من حفارات ذراع طويل وقصير وحفارات مدولبة اضافة الى ألاليات الساندة الاخرى.