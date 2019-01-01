الملف الأمني

هجوم مسلح في الرضوانية جنوب غربي بغداد * الطيران يدمر مضافات ارهابية جنوب غربي كركوك

العثور على 4 انفاق وخندق لداعش في مكحول * ضبط كدس للعتاد ووثائق مهمة في الموصل القديمة

بغداد – هجوم مسلح

أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية امس الثلاثاء بمقتل مدني في هجوم مسلح جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الرضوانية، ما اسفر عن مقتله في الحال” ، مضيفا أن “قوة امنية فتحت تحقيقا بالبحادثة ونقلت الجثة الى الطب العدلي”.

ديالى – ممارسات امنية

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة ديالى امس الثلاثاء عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين خلال الممارسات الأمنية في عموم المحافظة.

وبينت المديرية أن مفارز قسمي شرطة جلولاء، وهبهب، وشعبتي مكافحة إجرام بني سعد، وبهرز ألقت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين وفق قضايا جنائية في مناطق متفرقة من المحافظة، مشيرة الى أن عملياتها استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات قبض قضائية.

كركوك – ضربات جوية

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الثلاثاء تدمير عدد من مضافات تنظيم “داعش” بضربات جوية لطيران التحالف الدولي جنوب غربي المحافظة .

وقال المصدر إن “طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية على الاماكن المتواجدة فيها عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع ناحية العباسي وناحية الرياض” ، مضيفا أن “الضربات الجوية انتحت عن تدمير سبع مضافات وانفاق للدواعش”.

بابل – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الثلاثاء عن تمكن قواتها من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا متنوعة من بينها السرقة والخطف والتزوير، خلال ممارسات أمنية نفذت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأكد المصدر أن العمليات استندت لمعلومات استخبارية دقيقة ومذكرات قبض قضائية، مشيرة الى قيامها بإحالة جميع المتهمين الى الجهات ذات العلاقة تمهيدا لعرضهم على القضاء.

صلاح الدين – عملية امنية

كشف مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الثلاثاء ان القوات الامنية عثرت على 4 انفاق وخندق للارهابيين في جبال مكحول.

وذكر المصدر انه” على وفق معلومات استخبارية، نفذت قوة مشتركة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، واجبا في جبال مكحول، نتج عنه العثور على 4 انفاق تحت الارض وخندق بمسافة 30 مترا ” ، مضيفا ، ان هذه الانفاق احتوت على 23 جليكان سعة 20 لتر مملوءة بمادة نترات الامونيا ، وجليكانين مملوئين بمادة C4، وست عبوات ناسفة محلية الصنع وقداحات وفتيل تفجير “.

الانبار – اعتقال ارهابي

اعلن مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية امس الثلاثاء عن القبض على ارهابي متهم باختطاف وتعذيب المواطنين في الكرمة.

وقال المصدر إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 القت القبض على احد الارهابيين المنتمين لعصابات داعش الارهابي من المعروفين لدي ابناء الكرمة بقيامة بعمليات اختطاف وتعذيب المواطنين قبل التحرير الامر الذي دفعهم لتقديم عدة شكاوى للقضاء بحقة بعد التحرير” ، مضيفة ان “عملية الاعتقال تمت اثر معلومات استخبارية دقيقة حيث تم استدراجه لكمين محكم نصب له في قضاء الكرمة”، وانه يعد من المطلوبين للقضاء على وفق احكام المادة 4 إرهاب”.

نينوى – ضبط عتاد

افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية امس الثلاثاء ضبط كدس للعتاد ووثائق مهمة في الموصل.

وذكر المصدر إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في فوج المهمات الاول – لواء المهمات التابع للمديرية وبالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وعلى اثر معلومات استخبارية دقيقة ضبطت كدسا للعتاد في مدينة الموصل القديمة بنينوى” ، مضيفا انه “عثر بداخل الكدس على 12 عبوة ناسفة محلية الصنع،11 قنبرة تستخدم في الطائرات المسيرة، 18 اقراص مدمجة، 2 قنبرة هاون عيار 120 ملم، و2 رمانة يدوية”.

البصرة – اطلاق نار

اعلن مصدر امني في مديرية الشرطة في البصرة امس الثلاثاء إصابة أحد منتسبيها بجروح ومقتل متهم بالقتل من جراء حدوث تبادل لإطلاق النار عند محاولة القاء القبض عليه في منطقة ريفية تقع شمال المحافظة.

وقال المصدر إن “قوة أمنية نفذت فجر يوم امس عملية نوعية في منطقة تقع ضمن قضاء المدينة من أجل القاء القبض على متهم بارتكاب جرائم قتل”، مبينة أن “بعد محاصرة المتهم قام بمقاومة القوة الأمنية وأطلق النار عليها ما أدى الى إصابة أحد أفراد المفرزة بجروح، وبعد تبادل اطلاق النار تم قتل المتهم المطلوب على وفق المادة 406 من قانون العقوبات”.