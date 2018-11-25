تصريف المياه بدجلة يبلغ 3000م3 في الثانية والسيول الشرقية بدأت بالانحسار

نتيجة الأمطار في اليومين الماضيين الموارد المائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفادت وزارة الموارد المائية أمس الأحد، أن تصريف المياه بنهر دجلة بلغ 3000 متر مكعب بالثانية بسبب الأمطار، في حين أكدت سيطرتها على كميات المياه الواردة من شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن “البلاد شهدت سقوط امطار غزيرة في مناطق متفرقة نتجت عنها سيول اغلبها وردت الى نهر دجلة في القاطع الشمالي”، مبينة ان “تصريف النهر وصل الى اكثر من 3000 متر مكعب في الثانية”.

واضافت الوزارة ان “هذه الكميات سيجري تحويلها الى منخفض الثرثار لتعزيز الخزين المائي ورفد نهر الفرات عند الحاجة”.

واشارت الوزارة الى انها “استنفرت جهودها كافة لامرار الموجة بسلام.

وفي السياق، تلقت “الصباح الجديد” نسخة امس من خلية الاعلام الحكومي افاد بأن ملاكات الوزارة سيطرت على السيول التي وردت من الجهة الشرقية للبلاد ووجهت صوب هور الشويجة لتصريفها الى نهر دجلة من فتحتي النشامة وام الجري”.

وأورد البيان ان”الجهود مستنفرة في هذه القواطع لاستيعاب مياه السيول والاستفادة منها في تغذية شط العرب الذي انخفضت فيه التراكيز الملحية بشكل كبير واخذ يعود الى وضعه الطبيعي”، وأشار البيان أيضا الى ان السيول الشرقية ” بدأت بالانحسار ”

واكدت الوزارة ان “هذه الامطار والسيول هي بشائر خير على بلدنا العزيز وستنعكس بشكل ايجابي على الواقع الزراعي والبيئي وتعزيز الخزين المائي وانجاح الخطط الزراعية الشتوية والصيفية” .