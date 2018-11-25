مصرع واصابة 195 شخصا جراء الامطار واكثر من 5000 اسرة نازحة مهددة في مخيم “عامرية الصمود”

بغداد – الصباح الجديد:

توفي 17 شخصًا وأصيب 178 آخرون بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدة محافظات بوسط وشمال البلاد خلال اليومين الماضيين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، افاد ان من بينهم 6 من واسط، وفيما وجه قائممقام قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار شاكر العيساوي امس، رسائل استغاثة إلى وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الدولية بعد أن غمرت مياه الأمطار المخيم المركزي النازحين جنوبي مدينة الفلوجة، اعلن مجلس محافظة واسط مصرع سبعة اشخاص جراء انهيار مساكنهم، وهو ما يزيد على الرقم الذي أوردته وزارة الصحة بصريع واحد.

وقال قائممقام عامرية الصمود العيساوي في تصريح تابعته الصباح الجديد إن “مساحات كبيرة من مخيم قضاء عامرية الصمود المركزي جنوبي مدينة الفلوجة غرقت بالكامل ما ادى الى تلف المواد الغذائية المخزونة داخل المخيم بالإضافة إلى غرق المستلزمات الأخرى دون تسجيل حالات إصابة جراء كميات الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة”.

وأضاف، ان “مخيم النازحين المركزية في عامرية الصمود يضم أكثر من خمسة آلاف أسرة نازحة من مختلف مدن المحافظة”، مبينا أن “حكومة العامرية المحلية تقوم وبالتنسيق مع الدفاع المدني والقوات الأمنية بنقل الأسر النازحة من مخيمات النزوح إلى مخيمات أخرى”.

ودعا العيساوي وزارة الهجرة والمهجرين والهجرة الدولية والمنظمات الإنسانية الأخرى إلى “المساهمة في سحب كميات مياه الأمطار المتراكمة داخل المخيم من خلال حفر شق لتصريف مياه الأمطار وإنقاذ الأسر النازحة التي تعاني من نفاذ المواد الغذائية والبطانيات والمستلزمات الأخرى بعد أن غمرتها مياه الأمطار”، موضحا أن “اعدادا كبيرة من مخيمات النزوح غرقت بالكامل مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الحالات الإنسانية الصعبة”.

وفي السياق أعلن مجلس محافظة واسط، امس الأحد، مصرع سبعة اشخاص جراء انهيار مساكنهم في مناطق متفرقة من المحافظة جراء الامطار الغزيرة، فيما أكد ان مساعدات ستصل من المركز خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال عضو المجلس صاحب الجليباوي في تصريح ان ” محافظة واسط سجلت ليلة امس مصرع سبعة اشخاص جراء انهيار مساكنهم بينهم اربعة اشخاص في قضاء النعمانية جراء هطول الامطار الغزيرة “.

وأضاف الجليباوي، أن ” الامطار التي ضربت المحافظة غزيرة ولم نعهدها منذ سنوات طويلة “، مشيرا إلى أن ” المحافظة طلبت الاستعانة بالمركز وستصل المساعدات اليوم “.

وكانت محافظة واسط أعلنت، مساء السبت، تعطيل الدوام الرسمي لامس الأحد نتيجة سوء الاحوال الجوية والامطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة.

وفي واسط أيضا أعلنت معاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي, امس تسخير الياتها لإنقاذ اهالي العزيزية في محافظة واسط جراء غزارة الأمطار والفيضانات.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت الصباح الجديد “نسخة منه، أن ” آليات معاونية الدعم اللوجستي دخلت منطقة العزيزية لإنقاذ الأسر العالقة جراء غرق عدد من الأحياء بمياه الأمطار “.وأضاف البيان، أن ” الجهود متواصلة لتخفيف تداعيات الأزمة “.

وكانت عدة محافظات بينها الموصل وصلاح الدين والكوت تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى هطول أمطار غزيرة، نجمت عنها فيضانات وسيول جارفة تسببت بسقوط ضحايا، فضلًا عن انهيار مئات المنازل وخيام النازحين كليًا أو جزئيًا، وتضرر عشرات السيارات المدنية سيما في القرى التابعة لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.