احتفالية “خليجي 25” لقيت صدىً واسعاً وباتت حديث الساعة

“الاعلام والاتصالات” تسجل دخول 104 اعلاميين عرب وأجانب

أحلام مستغانمي: فاجأنا التنظيم المذهل

مشجع كويتي: العراقيون استقبلونا بحفاوة وكرم كبيرين

بغداد – زينب الحسني:

مازالت الفرحة تغمر شوارع البصرة وتسودها أجواء احتفالية تمتلئ بالمشجعين المتحمسين لمشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج التي تستضيفها المدينة، وتتبارى فيها ثماني دول من المنطقة.

اذ لاقى افتتاح بطولة الخليج بدورتها الخامسة والعشرون صدى واسعاً في الأوساط العربية، إلى درجة تمّت فيها مقارنة فعالياته بافتتاح كأس العالم في قطر2022.

فعلى كورنيش البصرة المطل على نهر شط العرب حيث يلتقي دجلة والفرات، رفرفت أعلام السعودية وقطر والدول الخليجية الأخرى المشاركة، فيما جلس الزوار في المقاهي المجاورة يحتسون القهوة ويدخنون الأركيلة.

وأشاد رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، سالم الحسبي، خلال حديثه بافتتاح خليجي 25، مبيناً أنه “استمتع كثيراً في الحفل”، ووصفه بـ “الأجمل في تاريخ دورات الخليج”.

وأضاف الحبسي أن الافتتاح “اختزل أكثر من 500 عام من التاريخ العراقي الذي لا يمكن أن ينسى”، مردفاً أن العرض كان “مبهراً من خلال تقنيات الجرافيك والتصوير”.

بدوره، أشار الإعلامي الرياضي، ميثم الحسني، إلى أن الافتتاح “أبهر جميع الإعلاميين العرب”، لافتاً إلى أن أحداثه أصبحت حديث الجميع في المركز الإعلامي.

الافتتاح غطى على الأداء الفني للمنتخب العراقي، وأخرج جميع من كان حاضراً في الملعب سعيداً وفخوراً بانتمائه إلى هذا البلد.

كما صرّح رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو بأنه كان “سعيداً بتواجده في العراق”، مشيداً بالتنظيم وحفل الافتتاح.

في حين رأت الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، أن العراق فاجأ العرب بحفل افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة.

وكتبت عبر صفحتها في موقع التواصل فيسبوك، “فاجأ العراق إخوته العرب بتنظيم مذهل لبطولات ‎خليجي 25 بدءا بحفل الافتتاح”.

وأضافت أن الكثيرين اعتبروه (الحفل) واحدا من أجمل الافتتاحات لبطولات الخليج، فلقد استطاع أن يعيد إلى الأذهان تاريخ العراق العظيم”.

عمر بدر، مشجع كويتي قال: “كنا نسمع الكثير من الأمور عن العراق، لكن منذ جئنا إلى هنا تغيرت وجهة نظرنا تمامًا. هناك أمن. كانت رحلتنا للوصول إلى هنا آمنة. نشعر وكأننا نسير في الكويت”.

وأضاف: “كأنني بين أهلي وأخوتي، كل ما دخلنا مطعماً، يقولون لنا لا تدفعوا الحساب ويدعوننا إلى بيوتهم”.

علي هادي، مشجع كويتي، يؤكد أن “كل الانطباعات إيجابية، ولا أشعر بأنني زائر. أشعر أنني في المنزل. الناس كرماء. إنهم يدعوننا دائمًا وهم مرحبون جداً”.

ستار جبار من سكان البصرة، يأمل بأن “يأتي المشجعون من كل دول الخليج ومن الدول العربية لرؤية العراق والبصرة وكرم ابناء البصرة”. وأضاف،”نرحب ترحيباً حاراً بجميع الضيوف”.

وفي السياق، كشفت هيئة الاعلام والاتصالات، عن تسجيل دخول 104 اعلاميين عرب وأجانب لتغطية منافسات خليجي 25 المقامة حالياً في مدينة البصرة، جنوبي العراق.

وقالت هيئة الاعلام والاتصالات انه “وحسب احصائيات الأيام الأربعة الماضية، فإن فرق الهيئة سجلت رسمياً دخول 104 اعلاميين، منهم 4 اعلاميين أجانب”.

واوردت الهيئة الى انها رصدت “تواجد 30 قناة محلية عراقية، فضلاً عن دخول الكوادر الفنية والإعلامية لتسع مؤسسات إعلامية عربية، هي الكأس، وأبو ظبي للاعلام، وأبو ظبي الإماراتية، وقناة الجزيرة الإخبارية، والجزيرة الرياضية bein sport ، وقناة المنار، وقناة عمان، وجريدة النهار الكويتية وموقع خليج العرب، كما تم تسجيل دخول عدد من المؤسسات الاعلامية الأجنبية مثل قناة رويال”.

واشارت هيئة الاعلام والاتصالات الى “وجود 171 ألف خط هاتف فعال موزعة على شركات الهاتف النقال في المدينة الرياضية أثناء حفل افتتاح خليجي 25″، مشيرة الى “اجراء مليون وثلاثمائة ألف مكالمة خلال أربع ساعات فقط وبمعدل تخميني يبلغ 7 مكالمات للخط الواحد”.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى التي اقيمت في العاصمة بغداد عام 1979.

وبلغ الحضور في حفل الافتتاح رقمًا قياسيا في تاريخ البطولة، حيث امتلأ ملعب جذع النخلة بالكامل وبسعته البالغة 65 ألف متفرج، فضلا عن الجماهير التي تملأ المقتربات حول الملعب وشوارع البصرة.