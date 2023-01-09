ستون عرضاً تشارك في مهرجان المسرح العراقي في السليمانية

من مختلف المحافظات..

متابعة – الصباح الجديد:

اعلنت ادارة مهرجان المسرح العراقي السادس والذي سيقام في مدينة السليمانية للفترة من الثاني والعشرين لغاية السابع والعشرين من شهر شباط المقبل والذي تقيمه دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية الفنون وجمعية الفنون الجميلة الكردية في السليمانية انتهاء لجنة مشاهدة العروض من اختيار الملفات المسرحية التي تقدمت للمشاركة في المهرجان، وجاءت بإجمالي ٦٠ عرضاً مسرحياً من مختلف المحافظات.

وقد خلصت لجنة مشاهدة العروض الى اختيار العروض المسرحية التالية:

مسرحية «حجي ليل « إخراج فلاح حسن من محافظة النجف، و مسرحية «الراديو « إخراج محمد حسين حبيب من بابل، و مسرحية « شماعية « إخراج ابو رامي الملكشاهي من واسط، ومسرحية «طقوس الحطب « إخراج نشأت مبارك من نينوى، ومسرحية « ضيم « إخراج زيدون داخل من ذي قار، و مسرحية « في اعالي البحر « إخراج اوميد رضا من محافظة اربيل، و مسرحية « في انتظار كوزيمورإخراج حسين نجم من المثنى، ومسرحية « الكراسي « إخراج نجاة نجم من كركوك، ومسرحية « المخدة « إخراج منتظر سعدون من القادسية، و مسرحية « واقع خرافي « إخراج جواد الساعدي من صلاح الدين، ومن العاصمة الحبيبة بغداد تشارك مسرحيتين هما مسرحية « ملف ١٢ « إخراج مرتضى نومي ، ومسرحية « طلقة الرحمة « إخراج محمد مؤيد .. اضافة لمسرحية من محافظة السليمانية من اختيار مديرية الفنون الجميلة في السليمانية من قبل السيد محسن اديب والسيدة فرمیسک مصطفى عبدالرحمن، ومن المؤمل ان يتم الاعلان عن هذه المسرحية خلال الايام القادمة، كما وجهت إدارة المهرجان عميق شكرها وامتنانها لكافة الفرق المسرحية التي أرسلت ملفاتها للمشاركة في هذه الدورة، وكذلك شكرت ادارة المهرجان اعضاء لجنة مشاهدة العروض وهم: الدكتورعزيز جبر يوسف رئيساً.، والدكتورة عواطف نعيم سلمان والدكتورمثال غازي سلمان والاستاذ عبد الرحمن عبد الحسين فاضل اعضاء، والفنان طه ياسين المشهداني عضواً ومقرراً على جهدهم الاستثنائي والكبير من اجل نجاح المهرجان. وكانت دائرة السينما والمسرح قد وجهت الدعوة لجميع الفرق المسرحية العراقية والمؤسسات التعليمية المتخصصة بالمسرح للمشاركة في فعاليات المهرجان ووضعت سقفا لاستقبال العروض المشاركة لغاية الثلاثين من شهر كانون اول الماضي. يشار الا ان الدكتور احمد حسن موسى مدير عام دائرة السينما والمسرح سيرأس دورة المهرجان والدكتور علي محمود السوداني رئيسا للجنة التحضيرية للمهرجان،

اما مدير المهرجان فهو الكاتب والمخرج الفنان منير راضي، والفنان حيدر جمعة سكرتيرا للمهرجان والفنان محمد سامي لوجستك.

جدير بالذكر ان آخر مهرجان مسرحي اقامته دائرة السينما والمسرح خلال شهر تشرين الاول الفائت كان «مهرجان بغداد الدولي للمسرح» بدورته الثالثة والذي تواصل على مدى تسعة ايام شهدت عرض (21) عرضا مسرحيا وبواقع ستة عروض محلية وعشرة عربية وخمسة اجنبية، وتوزعت هذه العروض على ثلاثة مسارح في بغداد هي مسرح الرشيد والمسرح الوطني ومسرح الرافدين بواقع ثلاثة عروض يوميا، كما تخللت ايام المهرجان تكريم فنانين وفنانات وجلسات نقدية ومتابعة العروض المسرحية، والملتقى الفكري، وتوقيع شراكات، واصدارات وتوقيع كتب مسرحية، وورشة تبادل الخبرات المسرحية، كما رافقت فعاليات المهرجان جريدة يومية واكبت احداثه.