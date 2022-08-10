تكريم وبرنامج تدريبي طويل الأمد لبطل العرب بالملاكمة

اشادة كبيرة بالإنجاز للفتى الذهبي يوسف نعيم الماجدي

إعلام اللجنة الأولمبية

أوعز رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي باعداد برنامج تدريبي طويل الأمد، ومتكامل، لبطل العرب بالملاكمة يوسف نعيم الماجدي من أجل إعداده بالشكل الأمثل تحضيراً للاستحقاقات المهمة المقبلة. وقال حمودي خلال إستقباله وفد العراق المشارك في بطولة العرب للملاكمة انه وجّه الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد بعقد جلسات متواصلة مع إتحاد الملاكمة ومدرب البطل يوسف نعيم بغية رسم ستراتيجية واضحة المعالم وبرنامج تدريبي متكامل لاعداد ملاكمنا الذهبي تحضيراً للاستحقاقات المهمة التي تنتظره في المرحلة المقبلة ومن أهمها دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة هانغتشو بالصين عام ٢٠٢٣ ودورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيف فعالياتها باريس عام ٢٠٢٤.

رئيس اللجنة الأولمبية أكد للبطل يوسف نعيم الماجدي ان الوسام الذهبي الذي تحقق في بطولة العرب الأخيرة مدعاة فخر وإعتزاز للرياضة العراقية آملاً له تركيزه غي التدريب سعياً لمواصلة تفوقه.

من جهته ثمّن نائب رئيس آتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة دعم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ورعايتهم لكافة الأبطال ومنهم يوسف نعيم الماجدي الذي يعول عليه، الى جانب زملائه الآخرين، بالمنافسة بقوة على التتويج بمختلف الأوسمة المقبلة.هذا وكرّم رعد حمودي الملاكم الشاب يوسف نعيم الماجدي كما أوعز أيضاً بتكريم الأبطال الذين توّجوا بالأوسمة المنوعة في بطولة آسيا التي أقيمت في الأردن.

وحضر اللقاء كلا من الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية هيثم عبد الحميد والأمين المالي أحمد صبري ونائب رئيس إتحاد اللعبة علي عبد الزهرة والمدربين سالم الشمري ونعيم الماجدي والبطل يوسف نعيم وشقيقاه اللاعبين أحمد وعلي نعيم.

وفي سياق اخر، وبناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال نظمت وزارة الشباب والرياضة دائرة العلاقات والتعاون الدولي استقبالا رسميا لبطل العرب للشباب بالملاكمة يوسف الماجدي لدى وصوله الى ارض مطار بغداد الدولي قادما من جمهورية مصر العربية

وفاز الماجدي بالوسام الذهبي ضمن منافسات البطولة العربية التي اقيمت في جمهورية مصر العربية مؤخرا، التي لم يشارك منتخبنا الوطني فيها بسبب عدم حصول فيزا الدخول حيث شارك الملاكم العراقي الأصل، أميركي الجنسية، إذ استطاع ان يظفر بالوسام الذهبي على حساب منافسه الجزائري في وزن 71 كغم.

يذكر أن المنتخبات التي شاركت في منافسات بطولة العرب هي «الجزائر والأردن وسوريا والسعودية والامارات والبحرين وفلسطين وتونس والمغرب واليمن وقطر ومنتخب مصر المستضيف للبطولة».