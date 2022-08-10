الأولمبية تنظم ندوة تعريفية بحقوق الانسان وعلاقتها بالرياضة

إعلام اللجنة الأولمبية

بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي نظمت اللجنة الأولمبية أمس بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان، ندوة توعوية للملاكات الادارية للاتحادات الرياضية والمؤسسات الحكومية.وشكر حمودي مفوضية حقوق الانسان على إقامة الندوة التعريفية التي تهدف الى دراسة ومعرفة أهم القوانين الخاصة بعمل لجان حقوق الانسان مثمناً الجهد الكبير الذي يؤديه رجال المفوضية العليا لحقوق الانسان في المجالات كافة.ولفت حمودي الى ان اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي يؤكدان باستمرار على مراعاة حقوق الانسان وتفعيل هذا الملف في الاوساط الأولمبية حيث تم إيراده في نصوص الميثاق الأولمبي.

وحاضر في الندوة التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية، المدرب الدولي مدير قسم النشر والتثقيف في المفوضية العليا لحقوق الانسان أكرم عگلة داود الذي أكد على مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان لمنع الاعتداء والتمييز وإنتهاك حرية الانسان.كما تناول عگلة الجانب التعريفي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية التي يتم إعدادها وصياغتها عبر خبرات بشرية تمثل كل الدول المنظوية تحت لواء الأمم المتحدة، والتي تقوم بالتزاماتها تجاه المجتمع وفق معايير وإلتزامات دولية.وأشار الى ان البعض يتوهم بان مصطلح حقوق الانسان جاء عن طريق الغرب، بل جاء عن طريق مساعٍ إنسانية وضعت التشريعات الخاصة بعد إتساع ظاهرة إنتهاك حقوق الانسان في مختلف بقاع الارض.ومضى قائلاً نحن كمجتمع عراقي كنا منغلقين ونعاني إنتهاك الحقوق قبل عام 2003 إذ كنا منعزلين عن باقي الدول، اما اليوم فقد أصبحنا أفضل بكثير من السابق ونعمل على الوصول لمراحل أكثر تقدماً من خلال تعاملنا بطريقة صحيحة وتعزيز الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

وفي نهاية الندوة وزع رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي الى جانب الأمين العام هيثم عبد الحميد والأمين المالي أحمد صبري وعضو المكتب التنفيذي الدكتور حسين العميدي الشهادات التقديرية بين المشاركين.