خمسة محترفون يدعمون تشكيلة الشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق، بقيادة المدرب عماد محمد، استدعاء خمسة لاعبين من المحترفين في أوروبا وأستراليا، لقائمة ليوث الرافدين التي تستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، التي ستنطلق الشهر المقبل في مدينة البصرة. وقال نديم كريم المدير الإداري لمنتخب العراق للشباب «وجهنا الدعوة إلى خمسة محترفين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا».وتابع «تم استدعاء أمين الحموي (هلسنبوري السويدي)، وألكسندر أوراها (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، وإلاي فاضل (جتنبوريج السويدي)، وبلند أزاد (غرافشاب الهولندي)، وشربل شمعون (ملبورن سيتي الأسترالي)».

وزاد قائلا «هذه الاسماء تعد إضافة قوية لمنتخب الشباب في التصفيات الآسيوية، وننتظر موافقات أنديتهم للالتحاق بتحضيرات المنتخب في الفترة المقبلة».وأوضح «معسكر منتخب الشباب في مدينة كربلاء سيتخلله مباريات تجريبية، ستبدأ اليوم الخميس بمواجهة منتخب العراق للناشئين».وختم كريم «الجهاز الفني يخطط لتحضير مثالي للتصفيات الآسيوية، لنيل بطاقة التأهل للنهائيات، برغم صعوبة المجموعة التي تضم أستراليا والكويت والهند».

ويتطلع منتخب العراق للشباب، للظهور بشكل مختلف في التصفيات الآسيوية بعد الإخفاق الأخير في بطولة كأس العرب للشباب، التي ودعها مبكرا، عقب الخسارة أمام موريتانيا (0-1)، وأمام السعودية (1-4).