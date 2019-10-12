إحالة ملفات تسعة مسؤولين كبار بينهم وزراء الى القضاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، ملفات تسعة من كبار المسؤولين الى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون. وبحسب بيان للمجلس صدر الجمعة، أنه “أحال عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات على وفق الأصول القانونية”.

وأضاف: تتعلق القضايا المحالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في الصناعة والمعادن، والنقل، والتعليم العالي، والصحة، وموظف سابق بدرجة وزير وأربعة محافظين سابقين في بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين، من دون الكشف عن أسمائهم.

وأكد المجلس أنه “ستجري إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء لتبرئة المتهمين أو إدانتهم على وفق القانون”.

وأطلقت الحكومة حزمة إصلاحات وقرارات جديدة الخميس الماضي، تعدّ الثانية من نوعها في غضون ثلاثة أيام…



وتهدف للتخفيف من نقمة الشارع وتطويق التظاهرات التي عمت العاصمة بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد منذ الأول من تشرين الأول.

وقال مسؤول عراقي في بغداد في تصريح سابق لـ”العربي الجديد” إن “هناك حزمة أخرى ثالثة من القرارات في الطريق تتعلق بسكان العشوائيات والأمراض المزمنة والمتضررين من العمليات الإرهابية أو الأخطاء العسكرية والمسرّحين من وظائفهم”، موضحاً أن القرارات بمجملها قابلة للتنفيذ فعلياً بين شهر وثلاثة أشهر.