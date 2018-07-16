انقطاع خدمة الانترنت تشل بعض المفاصل الاقتصادية وترجيح بعودتها اليوم

بغداد – الصباح الجديد:

تسبب انقطاع خدمة الانترنت في اغلب محافظات العراق خلال اليومين الماضيين بشلل شبه تام في بعض المفاصل الاقتصادية في البلاد، وفيما أجمعت غالبية المواطنين ان الحكومة هي التي اوعزت بقطع هذه الخدمة لاحتواء التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات، ارجع مصدر في وزارة الاتصالات سبب انقطاع الخدمة الى استهداف خط الانترنت في المنطقة الجنوبية قرب ميسان من قبل المتظاهرين، في وقت كان قد صرح مصدر آخر ان سبب انقطاع هذه الخدمة حدوث خلل في الخط الناقل ما بين كركوك وطوزخورماتو.

وتسبب انقطاع الانترنت في توقف كل اعمال كل شركات الصيرفة والتحويلات المالية، وتوف شبه كامل في المصارف الحكومية والأهلية، إضافة الى التوقف التام في التسويق الالكتروني الذي اعتمده عدد من الشركات مؤخرا، وتوقف شبه تام في الحركة السلعية التي تعتمد أصلا على الانترنت، ناهيك عن انقطاع التراسل سواء بين دوائر ومؤسسات الدولة ام شركات القطاع الخاص.

ورجح مصدر في وزارة الاتصالات في تصريح إذاعي ان تعود خدمة الانترنت الى العمل اليوم، وتابع المصدر ان الوزارة تعمل من خلال الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية والمعلومات ودوائرها في بغداد والمحافظات بالتعاون مع قسم التراسل وشبكة البيانات في الشركة العامة للاتصالات بالوزارة على اعادة الخدمة بالتنسيق مع الشركات المجهزة للخدمة وبجودة عالية .

واضاف المصدر ان الوزارة تمتلك بنى تحتية قوية مكونة من الكابلات الضوئية البحرية وهي GBI تربط العراق بالخليج العربي عن طريق محطة انزال الفاو، بالاضافة الى المنافذ البرية في بدرة – الشلامجة مع ايران ومنفذ سفوان مع الكويت وكذلك منفذ عرعر مع السعودية ومنفذي ابراهيم الخليل مع تركيا والعمل ومنفذ طريبيل مع الاردن وسيتم اعادة تشغيلها حال اصلاح الخلل الفني في المنافذ الجنوبية.

ولم يتسن للصباح الجديد التأكد من الامر سيما وانها تأثرت أيضا بانقطاع خدمة الانترنت.