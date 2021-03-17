ميسي يوقع على رقم غير مسبوق في تاريخ الليجا

يحصد جائزة جديدة في ليلة تاريخية

مدريد ـ وكالات:

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، أرقاما قياسية خلال مواجهة هويسكا، مساء اول امس، في الجولة 27 من الليجا.. وبمشاركة ميسي أساسيًا، عادل رقم زميله السابق تشافي هيرنانديز، كأكثر لاعب مشاركة بقميص البارسا برصيد 767 مباراة، وفقًا لشبكة «سكاواكا» للإحصاءات.

وسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 13، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإنه بهذا الهدف أصبح أول لاعب في التاريخ، يُسجل 20 هدفًا أو أكثر في الليجا خلال 13 موسما على التوالي.

وتسلم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، جائزة أفضل لاعب في الليجا عن شهر شباط، قبل انطلاق مباراة هويسكا، على ملعب الكامب نو، بالجولة الـ27 للدوري الإسباني، والتي انتهت لمصلحة الفريق الكتالوني (4-1).. ونشر الحساب الرسمي لليجا عبر «تويتر» صورة لميسي، وهو يتسلم كأس أفضل لاعب لشهر شباط.. وخاض ميسي مباراته رقم 767 مع نادي برشلونة في جميع المسابقات، معادلًا الرقم القياسي المسجل باسم تشافي هرنانديز، الخاص بعدد المشاركة في المباريات بقميص البارسا.

وسجل ميسي، هدفين في شباك هويسكا، يحملان الرقم 20، 21 له في الليجا هذا الموسم ليصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى الذي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في مسابقة الدوري للموسم الـ13 على التوالي.

وأعرب بيدري لاعب برشلونة، عن سعادته بالفوز بنتيجة (4-1) على هويسكا، في إطار منافسات الجولة 27 من الليجا.وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد عملوا بشكل جيد للغاية وضغطوا علينا، لكننا حصدنا النقاط الثلاث التي كانت مهمة، وأصبح الفارق مع أتلتيكو مدريد 4 نقاط».وأضاف: «المنافسة على اللقب؟ لطالما قلت إننا لنت نتخلى عن اللقب، فنحن لدينا فريق جيد ضمن المرشحين للقب».

وتابع: «اللعب بجانب ميسي متعة، وأنا أستمتع بالتدرب معه كل يوم، وأحاول دائمًا العثور عليه في الملعب، لأنه بالنسبة لي الأفضل».وأردف: «ركلة جزاء هويسكا؟ أعتقد أن تير شتيجن لم يقصد عرقلة اللاعب، لكن هذا هو الهدف من وجود تقنية الفيديو، والتي أشارت لوجود خطأ، لذلك فهي كذلك».

وواصل: «الاستدعاء للمنتخب الإسباني؟ كنت في منزلي أنتظر مفاجأة إتاحة الفرصة لي لتمثيل بلدي، إنه فخر وسعادة بالنسبة لي».وأتم: «كل شيء يحدث بسرعة، وآمل أن تأتي أشياء كثيرة على هذا النحو».

من جانب اخر، أكد تقرير صحفي إسباني، أن نادي لاس بالماس أكثر المستفيدين من انضمام بيدري جونزاليس، لاعب برشلونة، لقائمة منتخب إسبانيا.وقرر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعاء بيدري لأول مرة مع «لا روخا»، استعدادًا لتصفيات مونديال 2022.وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد بات برشلونة مُطالبًا بدفع مبلغ قدره مليون يورو إلى لاس بالماس، ضمن متغيرات التعاقد مع بيدري.

وكان برشلونة قد تعاقد مع بيدري، في الصيف الماضي، قادمًا من لاس بالماس، مقابل 5 ملايين يورو، بجانب عدة متغيرات من شأنها أن تزيد المبلغ الكلي إلى نحو 25 مليونًا.وأوضحت الصحيفة، أن الطرفين اتفقا على بند يمنح لاس بالماس حق الحصول على مبلغ مليون يورو في حالة استدعاء بيدري لمنتخب إسبانيا الأول، وهو الشرط الذي تحقق الآن.