محمد سلمان.. صفارة دولية تحصد النجاح

بعد قيادته كلاسيكو الزوراء والجوية

بغداد ـ حسين الشمري:

حسم اللقاء الجماهيري الكبير الذي جمع قطبي الكرة العراقية بفوز فريق القوة الحوية بهدفين نظيفين على غريمه التقليدي فريق الزوراء ليحافط على الصدارة برصيد 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوصيف فريق الشرطة.وبالرغم من ظروف المباراة وحساسيتها لتوسبع الفارق بالنسبة للفريق الازرق وتقليص الفارق بالنسبة للابيض.

الا ان اجمل ما حفلت به المباراة هو الاداء التحكيمي الذي ظهر به الحكم الدولي محمد سلمان برفقة مساعديه واثق مدلل واحمد صباح وسالم عامر ومحمد رياض ومنتصر غازي، التقت صحيفة (الصباح الجديد) بالحكم الدولي محمد سلمان ليحدثنا عن انطباعاته عن المباراة وكيف تلقى خبر تسميته حكما للقاء الجماهيري بين الجوية والزوراء .. فقال الحمد لله نجحنا في قيادة المباراة الى بر الامان بشهادة واشادة وثناء رجال الصحافة والاعلام الذي كان لهم رايهم السديد في ادارتنا للمباراة وانا بدوري اشكر زملائي طاقم تحكيم على تفانيهم وتعاونهم معي في عكس صورة مشرقة عن مستوى الحكم العراقي.

واضاف سلمان لاشك اني تلقت خبر ادارتي للمباراة برحابة صدر وثقة عالية على الرغم من الاجواء الملبدة بحساسية المباراة اذ يسعى ابناء المدرب اوديشو لتوسبع الفارق فيما يحاول تلاميذة المدرب شنيشل لتقليصه للالحاق به اضافة الى الضغط الاعلامي الذي غلف اجواء المباراة ومحنها زخم معنوب كبير للفريقين والحمد لله نحن طاقم التحكيم كنا على دارية واضحة باحواء المباراة وحاسيتها وقد عزمنا الامر على النجاح والوصول للمباراة الى بر الامان وهذا هدفنا الذي سعينا الى تحقيقه على اديم ملعب السعب الدولي وحققناه بجدارة واستحقاق بشهادة كل من تابع المباراة من على مدرجات الملعب او شاشة النلفاز.

واشار الدولي سلمان الى انني وجدت تعاون من بعض لاعبي الفريقين باستثناءات بسيطة ومنها الحركة الغير لائقة التي قام بها لاعب الجوية بعد تسجيله الهدف الثاني ومنحنته على اثرها البطاقة الصفراء وهذا ما ينص عليه القانون الدولي للتحكيم من حيث منح البطاقة الصفراء بوجه اي لاعب يحاول او يسعى الى اثارة متابعي المباراة بحركة استفزازية بعيدا عن شعار الرياضة الذي يقول ان الرياضة هي حب وطاعة واحترام كما منحت عشر بطاقات ملونة ثمانية من نصيب فريق الجوية كانت من نصيب احمد ابراهيم وهمام طارق وامجد راضي وميثم جبار ولؤي العاني وابراهيم بايش والمدرب ايوب اوديشو وبطاقتين لفريق الزوراء من حصة مصطفى محمد والمحترف الحسن احويب وكانت كلها باستحقاق من دون اي مجاملة.

وفي ختام الحديث اعرب الحكم الدولي محمد سلمان عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه في ادارة المباراة برفقة زملائه الطاقم التحكيمي وهي شهادة نعتز بها ووضعتنا امام مسؤولية كبيرة وعلينا ان نواصل الاداء التحكيمي المميز لعكس صورة مشرفة ومشرقة عن الحكم العراقي ليس في دورينا المحلي بحسب بل في المشاركات الخارجية التي تنتظرنا بعد سلسلة من الانتقادات التي نالها زملائي الحكام في المباريات الماضية.