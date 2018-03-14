مصطلحات في السينما تحتاج لمعرفة معناها

السينما مليئة بالمصطلحات المتخصصة، والتي لا يعرفها سوى المتبحرين من عشاق الفن السابع، ولو كنت من محبي السينما وترغب في قاموس خاص لن تحتاج الآن سوى موقع أراجيك حيث جمعنا لك عددا كبيرا من هذه المصطلحات مع شرحها ومعانيها منها:

تحرير / مونتاج Film Editing

هو فن اختيار وترتيب المشاهد وطولها الزمني على الشاشة، ويقابلها في اللغة الانجليزية كلمة Edit، أمّا كلمة مونتاج فهي مأخوذة عن اللغة الفرنسية Montage، ونستطيع أن نسميه في اللغة العربية “التوليف” أو “التركيب”، وباختصار يمكن أن نبسّط تعريفه في جملة واحدة، وهي: “عملية تحرير للفيديو من قص وإضافة مؤثرات وكتابات وصور ولقطات”.

تركيب صوتي / دبلجة Dubbing / Mixing

مصطلح فني يرجع أصله إلى كلمة دوبلاج الفرنسية، ويستخدم عند القيام بتركيب أداء صوتي بديل للنص الأصلي بلغة أخرى في الأعمال التلفزيونية والسينمائية: كالمسلسلات والأفلام والأفلام الوثائقية والأنمي، حيث يقوم الممثلون المدبلجون بتأدية أصوات الشخصيات المصورة في الفيلم بأداء تمثيلي مطابق للصورة، مع مراعاة حركات الشفاه وكذلك مراعاة توقيت الكلمات.

اللقطة الواسعة / Long shot/ Wide Shot

لقطة يتم فيها عرض كامل الهدف المراد تصويره أو إظهار الشكل الكامل للمشهد بجميع عناصره أو إظهار الممثل كاملاً مع إبراز علاقته بما حوله من عناصر والبيئة المحيطة به، ويتم تصوير مثل هذه اللقطات غالباً باستخدام كاميرات ذات زوايا واسعة.

اللقطة الطويلة/Long Take

تدعى أيضاً “one shot” وهي اللقطة التي يمتد تصويرها لوقت أطول من لقطات الفيلم الاعتيادية من دون أي تقطيع أو تحرير، حيث يعتمد المخرج على التصوير بكاميرا واحدة فقط من دون إجراء عملية مونتاج أو تحرير، يمكن لهذه اللقطة أن تمتد لمشهد كامل، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتم تصوير الفيلم بأكمله كلقطة واحدة مثل فيلم “Victoria”.

عرض أولي/ Premiere

هي حفلة خاصة للعرض الأول للفيلم السينمائي، يدعو فيه المخرج المهتمين بالشأن السينمائي، بما في ذلك من نقاد وكتّاب وإعلاميين، وعادة ما تكون غير متاحة للعموم، وتقام بعدها ندوة للحديث عن الفيلم وجلسة أسئلة وأجوبة يحضرها أبطال العمل ومجموعة من النقاد والصحفيين.

استحضار أو استرجاع فني / Flash Back

طريقة لرواية القصة السينمائية من خلال تذكر البطل لأحداث حصلت معه في الماضي بدلاً من عرضها بالطريقة المعتادة، وعادة يتم ذلك من خلال انقطاع التسلسل الزمني أو المكاني للقصة، واستحضار دفقات متتابعة من الذكريات التي لا تتم دفعة واحدة، ومن أشهر رواد هذه الطريقة في السينما المصرية المخرج “سعيد مرزوق” الذي استخدمها في معظم أفلامه.

الإنتاج / Production

المنتج هو المكلف بالجوانب التنظيمية لإعداد الفيلم، يمكن القول أنه المسؤول عن تحويل فكرة إلى فيلم، ينقسم الإنتاج إلى نوعين: الأول هو المنتج الأساسي (مصدر التمويل) الذي يقوم بتمويل العمل الفني ككل بانتظار تحقيق الإيرادات، أما القسم الثاني فهو المنتج المنفذ الذي تقع على عاتقه مسؤولية تسيير العمل الفني وصرف المال حسب الميزانية المتاحة، بدءاً من اختيار الطاقم الفني والنص، وفريق المكياج والتصوير والخبراء وغيرهم.

البطل المخالف للعرف / Antihero

الشخصية الرئيسة أو البطل الرئيس للعمل الفني التي تفتقر إلى المواصفات البطولية التقليدية، كالمثالية والشجاعة والأخلاق العالية كالشهامة، يَمتاز البطل المخالف للعرف بسمات خاصة وعيوب تميزه عن الشخصيات البطولية التقليدية، مثل: الأنانية واحتمالية امتلاكه لدوافع نبيلة ولكن غامضة، أولى النماذج التي تحدثت عن هذه الشخصية كانت في إلياذة “هوميروس”.

الحبكة / Plot

مصطلح أدبي / فني يُستخدم لوصف طريقة كتابة الجزء الرئيسي من القصة وبقية أحداثها مع مراعاة ترابط الأحداث بعضها ببعض في نمط معين، وتسلسل يخدم غرض القصة أو الدراما مع تنظيم المعلومات والأحداث بطريقة منطقية ومشوقة، ويجب أن يُراعي الكاتب أن لا تسيطر بعض أجزاء القصة على غيرها.

الكلاكيت/ Clapperboard

أصل الكلمة فرنسي وتعني “النقر”، هي أداة مهمة يتم استخدامها قبل تصوير المشاهد السينمائية، وهي عادة ماتكون مصنوعة من الخشب الأسود يكتب عليها جميع تفاصيل المشهد، ويتم نقرها عند تصوير مشاهد الفيلم للتأكد من مزامنة الصوت مع الصورة عند تحرير هذه المشاهد لاحقاً من خلال صوت الطرقة العالية مع الحركة.

اللقطة الرئيسة/ Master Shot

مصطلح يدل على اللقطة الأهم في المشهد الذي يتكون من لقطة رئيسية ولقطات فرعية أخرى، وهي عادة ما تكون لقطة طويلة وتستمر طوال مدة المشهد، ويتم تصويرها من زاوية معينة لتظهر كل الممثلين في المشهد.

النص السينمائي/ Script

هو المرادف اللغوي “للسيناريو – المعالجة السينمائية” أي خطة العمل التي تتضمن وصف كامل للمشاهد واللقطات من الخارج، ووصف الحوادث والمواقف الدرامية مع وصف الحركة المفترضة للشخصيات، وكذلك الانتقالات الزمانية والمكانية لتلك الشخصيات وتفاعلها مع بعضها.

باروديا / Parody

باروديا أو محاكاة ساخرة، هو العمل الفني أو الأدبي القائم على السخرية من عمل فني أو أدبي آخر، ويتم تقديمه بنحو كاريكاتوري تهكّمي مبالغ به ومثير للسخرية، كمثال على ذلك من الناحية السينمائية، سلسلة أفلام Scary” “Movies، أمّا من الناحية الأدبية، فقد انتشر كثيراً في الأدب العربي في العصرين المملوكي والعثماني.

بلاتوه / Plateau

أو الصحن، وهو الجزء الأكبر والأساسي من استديو التصوير، يتميّز بانعزاله التام عن الضجيج وضوء النهار، تُقام به جميع الديكورات ويكون سقفه مرتفعاً لتركيب الإضاءة، باختصار هو المكان الذي يتم تصوير المشاهد فيه.

تراجيديا / Tragedy

مصطلح يوناني كلاسيكي يعني المأساة وتعد شكل من أشكال الدراما الذي يتّسم بالجدية والشهامة، وغالباً ما يكون البطل ذو مكانة عالية ويواجه أحداث مؤسفة وحزينة تنتهي نهاية مأساوية إمّا بهزيمته أو موته، والعمل التراجيدي هو عمل معقد يهدف إلى تطهير نفوس المشاهدين عن طريق إثارة مشاعر الخوف والشفقة مثل: “أوديب ملكاً”.

دوبلير/ الممثل البديل / Stand-in

هو الشخص الذي ينوب عن الممثل أو البطل في القيام ببعض المشاهد الخطرة أو التي تتطلب مهارة معينة، حيث يقوم مخرج العمل باستبدال الممثل بشخص متمرس يمكنه أداء المهام الخطرة نيابة عن بطل الفيلم، وعلى الدوبلير ارتداء ملابس الممثل نفسها حتى لا يلاحظ المشاهدون الاختلاف بينهما.

فانتازيا / Fantasy

الفانتازيا هي نوع من أنواع الفنون وتشمل تقنياً أي فن “خيالي” أو “وهمي”، تتناول الواقع الحياتي من رؤية غير مألوفة، يمكن اعتبار الفن السريالي شكلاً من أشكال الفانتازيا، ولكن لا يمكننا قول أن كل الفانتازيا تعد سريالية، غير مقيدة بمدرسة فنية معينة ويمكن أن يشمل مصطلح “فن الخيال” أو الفانتازيا العديد من الحركات والتوجهات المختلفة، فيمكنك أن تجد التجريدية، السريالية والعديد من الأساليب الأخرى.

كومبارس / Extra

أصل الكلمة إيطالي من «Comparsa» بمعنى المثل الزائد، وهم الممثلين الذين يقومون بأداء أدوار ثانوية صغيرة في الأعمال الدرامية، عادة ما تكون أدوارهم ليس لها أهمية كبيرة أو ملحوظة على القصة، إلاّ أنّ وجودهم يساعد على إضافة جو طبيعي وإعطاء عمق وبعد للمشهد بنحو عام.

مفتاح الكروما / Chroma Key

هو التصوير أمام خلفية خضراء لامعة للتمكن من المعالجة الرقمية لهذه المشاهد في مرحلة التحرير، من حيث إزالة هذه الخلفية وإضافة الخلفيات المناسبة لأجواء الفيلم، ويعود استخدام هذه التقنية إلى أربعينات القرن الماضي، حيث تم استعمالها بنحو بدائي في فيلم لص بغداد، وعادة تستخدم هذه التقنية بكثافة في أفلام الخيال العلمي أو الأكشن.

ميكساج / دمج الصوت / Audio mixing

عملية دمج الصوت مع الصورة، فيتعامل مهندس الصوت الخاص بالمكساج مع مجموعة مختلفة من التسجيلات التي تشكل الأغنية أو المقطوعة الموسيقية، أو أصوات المادة الإذاعية أو التلفزيونية، حيث تتم عملية دمج تلك التسجيلات وإضافة مؤثرات للصوت ومؤثرات جمالية، ودمج للأصوات بطريقة فنية تجعلها مسموعة وواضحة من دون إزعاج للأذن.