وزارة الشباب والرياضة تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع سوريا

تواصل دعم ملاكاتها العاملة

إعلام الشباب والرياضة:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها ستوقع خلال الأيام المقبلة مذكرة تفاهم مع الجانب السوري في بغداد تُعنى بالشأن الرياضي.أعلن ذلك لـ(قسم الإعلام والإتصال الحكومي) مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي محمود خلف، مبينًا أنه في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بوجوب تفعيل التعاون مع الدول العربية فأن الترتيبات اكتملت لاستقبال الوفد السوري الذي سيحضر إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون من ضمن جدول أعماله توقيع مذكرة تفاهم بَينَ الوزارة والإتحاد الرياضي السوري العام، تتعلق بالشأن الرياضي.وأضاف خلف أن الدائرة اكملت أيضًا تحضيراتها لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الجزائري، تُعنى بالجانبين الشبابي والرياضي.

من جانب اخر، عُقد فريق وزارة الشباب والرياضة المشرف على تنفيذ برنامج تعزيز اندماج الشباب العراقي المتأثر بالنزاعات برئاسة الدكتور فائز طه سالم وبقية الأعضاء ، اجتماعًا تداوليًا مع ممثل البنك الدولي داريو زناردي عَبرَ برنامج سكايب ،تمَ خلاله مناقشة المشاريع الشبابية قيد الإنجاز والمنجزة في قضاء أبو غريب بمتابعة من قبل منظمة دجلة الخير الإنسانية التي أشرفت على تدريب وتأهيل الشباب، وكذلك المشاريع المنفذة في مدينة الصدر و ٩ نيسان بعد تأهيل الشباب من قبل منظمة الرابطة الدولية للقيم الإنسانية.

وقال رئيس الفريق الدكتور فائز طه سالم : إن الاجتماع كرس لمناقشة المدة التي انقضت من تنفيذ المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز، ومناقشة المعوقات الإدارية التي تعترض سير المشاريع منها الحظر الصحي بسبب وباء كورونا والعطل الرسمية التي حالت دون إتمام المشروع خلال الجدول الزمني المتفق عليه.

وأضاف سالم : تمَ مناقشة الأمور التي من شأنها تلافي هذه المعوقات وتعضيد العمل في قطاع الشباب بما يخص المشاريع الفردية والمجتمعية.

هذا وتمَ خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاريع المنجزة من خلال الاستعانة بالصور والفيديوات التي تمَ التقاطها خلال الجولة التفقدية التي قام بها فريق الوزارة المشرف على المشروع في المناطق المستفيدة منه.

من جانبه، أطلق قسم الجودة والتطوير المؤسسي استمارة الخدمات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة التي تتضمن جملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحديد الاجراءات الاساسية والعمل على تحسينها وتطويرها .

واكدت مدير قسم الجودة «يسرى حميد» : ان الاستمارة تم تعميمها على جميع دوائر الوزارة وتشكيلاها لغرض ابداء الملاحظة، مبينة ان هذه الاستمارة ستكون القاعدة الاساسية التي من خلالها يتم تحديد الاجراءات التي سيعمل على اساسها قسم الجودة خلال هذه السنة وكيفية جعلها اساسية وفق المعايير المعتمدة مما يحقق خدمة نموذجية للشباب في العراق.

كما، اطلقت دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية/مركز التدريب والتأهيل وزارة الشباب والرياضة، مساء الأحد 14أعمال دورة (الإدارة القانونية) وتستمر لغاية اليوم الخميس من خلال المنصة الالكترونية على برنامج (Google Meeting) بمشاركة 70 متدربا من ملاكات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات.

وتناول المدرب الخبير القانوني الدكتور صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي / المستشار السابق لوزارة النفط للشؤون القانونية، الوظيفة العامة، وعملية تطبيق الإدارة من خلال تفعيل القانون وكيفية تعريف المتدربين مفاهيم الإدارة القانونية في جميع مفاصل مؤسسات الوزارة، فيما تمحورت أسئلة المشاركين على الأدارة القانونية وكيفية الإلمام بها في الوظيفة.

وتداخل مدير مركز التدريب والتأهيل ماجد حامد في اليوم الأول من الدورة من خلال تعريف المتدربين بكيفية تطبيق الامور القانونية في المجال الاداري، مبينا ان اليوم الأخير سيشهد اختبار الكتروني للمتدربين يوم الخميس المقبل.

وأضاف حامد ان المحاضر سيتناول في اليوم الثاني محور القضاء الإداري، فيما سيتطرق الدكتور الحقوقي قاسم بريس احمد الزهيري/ من كلية بلاد الرافدين في اليومين الثالث والرابع الصياغة القانونية للمراسلات مفهومها واهيميتها، وموضوع تحسين الصياغة القانونية والأساليب الفنية لها.