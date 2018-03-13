100 مدينة تحصد 70 % من الطاقة البديلة

الصباح الجديد – وكالات:

كشف تقرير أن أكثر من 100 مدينة تحصل على نحو %70 في الأقل من طاقتها الكهربائية من مصادر طاقة متجددة، مثل الطاقة المائية، أو الحرارة الجوفية، أو الشمسية، أو الرياح.

وتشكّل هذه المدن المائة سدس المدن التي قدمت بيانات بهذا الشأن لمؤسسة مشروع الكشف عن الكربون، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها.

وبحسب المؤسسة، التي تسعى للكشف عن التأثير البيئي للشركات الرئيسة الكبرى، وتهدف إلى تقديم حلول حول إدارة المخاطر وإعداد تقارير بيئية، فإن أكثر من مدينة الآن تستمد طاقتها من مصادر طاقة بديلة ومتجددة.

وتتوقع المؤسسة زيادة في عدد المدن التي تلجأ إلى مصادر طاقة متجددة والسعي من أجل مستقبل طاقة نظيفة.

وبحسب التقرير فقد كان عدد المدن التي تحولت إلى مصادر طاقة متجددة بنسبة 100 % ففي كانون الثاني/يناير ، 2015 ، 15 مدينة، وارتفعت في كانون الثاني/يناير 2016 إلى 31 مدينة، ثم 42 مدينة في كانون الثاني/يناير 2017.

وأما المدن التي تصل نسبة الطاقة المتجددة فيها إلى نحو 70%، فقد ارتفعت من 25 مدينة في كانون الثاني/يناير 2015 إلى 39 مدينة في كانون الثاني/يناير 2016 ثم إلى 50 مدينة في كانون الثاني/يناير 2017.