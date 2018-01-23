بغداد ـ الصباح الجديد: صوّت مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الكسب غير المشروع لملاحقة الفاسدين. ونقل التلفزيون الرسمي عن مجلس الوزراء، إن “مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الكسب غير المشروع لملاحقة الفاسدين”. ووجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بحسم الملفات التي بحوزته ورفع المعوقات التي تحول ...
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  • الأربعاء , 24 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الحكومة تصوّت على قانون الكسب غير المشروع

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
صوّت مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الكسب غير المشروع لملاحقة الفاسدين.
ونقل التلفزيون الرسمي عن مجلس الوزراء، إن “مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الكسب غير المشروع لملاحقة الفاسدين”.
ووجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بحسم الملفات التي بحوزته ورفع المعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الاموال وتقديم الفاسدين للقضاء، مشيراً إلى أهمية حسم ملفات الفساد الكبرى.
وكان العبادي أعلن، في (7 تشرين الثاني 2017)، عزم حكومته خوض “حرب” ضد من وصفهم بـ”الفاسدين”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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