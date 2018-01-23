الحكومة تصوّت على قانون الكسب غير المشروع

بغداد ـ الصباح الجديد:

صوّت مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الكسب غير المشروع لملاحقة الفاسدين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مجلس الوزراء، إن “مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الكسب غير المشروع لملاحقة الفاسدين”.

ووجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بحسم الملفات التي بحوزته ورفع المعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الاموال وتقديم الفاسدين للقضاء، مشيراً إلى أهمية حسم ملفات الفساد الكبرى.

وكان العبادي أعلن، في (7 تشرين الثاني 2017)، عزم حكومته خوض “حرب” ضد من وصفهم بـ”الفاسدين”.