بغداد ـ الصباح الجديد: أفاد مصدر نفطي في كركوك، أمس الثلاثاء، بأن شركة bp بريتيش بتروليوم البريطانية، قد بدأت بعمليات المسح الجيولوجي والفني في حقل كركوك النفطي وقال المصدر في تصريح صحفي إن “الشركة البريطانية شرعت بالمسوحات على حقل كركوك النفطي وفق دراسة اجرتها معتمدة بذلك على الدراسات القديمة”. واوضح المصدر ان “عملية المسح الجيولوجي ...
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  • الأربعاء , 24 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

برتش بتروليوم تباشر المسوحات في حقل كركوك

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر نفطي في كركوك، أمس الثلاثاء، بأن شركة bp بريتيش بتروليوم البريطانية، قد بدأت بعمليات المسح الجيولوجي والفني في حقل كركوك النفطي
وقال المصدر في تصريح صحفي إن “الشركة البريطانية شرعت بالمسوحات على حقل كركوك النفطي وفق دراسة اجرتها معتمدة بذلك على الدراسات القديمة”.
واوضح المصدر ان “عملية المسح الجيولوجي الذي تقوم به الشركة البريطانية تشارك فيه ملاكات هندسية عراقية من شركة نفط الشمال”.
وبحسب المعنيين في القطاع النفطي فان حقل كركوك والذي وقعت وزارة النفط عقدا لتطويره مع شركة bp البريطانية، يمكن ان يصل الانتاج منه الى ٧٥٠ الف برميل في الْيومَ الواحد بينما ينتج منه حاليا حوالي ٣٥٠-٤٠٠ الف برميل في اليوم الواحد كما توجد خطة نفطية لرفع الانتاج من كركوك الى ‎١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف برميل .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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