برتش بتروليوم تباشر المسوحات في حقل كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مصدر نفطي في كركوك، أمس الثلاثاء، بأن شركة bp بريتيش بتروليوم البريطانية، قد بدأت بعمليات المسح الجيولوجي والفني في حقل كركوك النفطي

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “الشركة البريطانية شرعت بالمسوحات على حقل كركوك النفطي وفق دراسة اجرتها معتمدة بذلك على الدراسات القديمة”.

واوضح المصدر ان “عملية المسح الجيولوجي الذي تقوم به الشركة البريطانية تشارك فيه ملاكات هندسية عراقية من شركة نفط الشمال”.

وبحسب المعنيين في القطاع النفطي فان حقل كركوك والذي وقعت وزارة النفط عقدا لتطويره مع شركة bp البريطانية، يمكن ان يصل الانتاج منه الى ٧٥٠ الف برميل في الْيومَ الواحد بينما ينتج منه حاليا حوالي ٣٥٠-٤٠٠ الف برميل في اليوم الواحد كما توجد خطة نفطية لرفع الانتاج من كركوك الى ‎١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف برميل .