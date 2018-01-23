العبادي مستعد لمناقشة الموازنة ويتعهد بتأمين نزاهة الانتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، استعداده لمناقشة جميع التفصيلات المتعلقة بالموازنة مع اللجان البرلمانية، وفي حين أبدى أمله بأن “لا تضيع” الموازنة بالخلافات السياسية داخل البرلمان، تعهد بتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات وتحقيق نزاهتها.

وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي وتابعته، “الصباح الجديد”، “مستعد لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالموازنة مع لجان البرلمان لتمريرها بسهولة”، مبينا “آمل ان لا تضيع الموازنة بالخلافات السياسية داخل البرلمان”.

واضاف العبادي، “سأتوجه لحضور مؤتمر دافوس وسألتقي الشركات الكبرى لجذبهم الى العراق”، مؤكدا “حريصون على توفير فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات”.

يذكر أن مشروع قانون الموازنة ما يزال يراوح مكانه تحت قبة البرلمان رغم وصوله الى المجلس في اواخر تشرين الثاني الماضي، فيما اكدت مصادر نيابية أن القانون لم يقرأ حتى قراءة اولية بسبب الخلافات الكبيرة بشأنه والتي تتلخص ابرزها في حقوق المحافظات المنتجة للنفط (البترودولار) ونسبة اقليم كردستان، فضلا عن اعمار المناطق المحررة.

وفي سياق أخر قال العبادي “يجب تمكين النازحين من المشاركة بالانتخابات لانه امر اساسي للحكومة”، مشيرا الى ان “هناك من اراد تأجيل الانتخابات للحفاظ على منصبه، والمحكمة الاتحادية قطعت الطريق عليه”.

واضاف العبادي، أن “من واجب الحكومة ان تضمن نتائج الانتخابات، ونتعهد بتوفير مناخ ملائم لاجراء الانتخابات وتحقيق نزاهتها”.

وكان مجلس النواب صوت، امس الأول الاثنين، على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بالثاني عشر من آيار المقبل، بعد ان قضت بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة السادسة والخمسين من الدستور لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.