فريق من الأمم المتحدة والجهات الأمنية لإزالة الألغام في جانبي الموصل

بغداد – أسامة نجاح:

أعلنت قيادة عمليات نينوى يوم، أمس الثلاثاء، عن ملاحقة بعض فلول داعش قرب المناطق المحيطة بمطار الموصل بعد تدمير 3 أنفاق تابعة لهم والاستيلاء على مستودع صغير للأسلحة يضم الخفيفة والمتوسطة منها في حين كشفت قيادة شرطة نينوى، عن تشكيل فريق مشترك مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهندسة العسكرية ووزارة الصحة والبيئة لإزالة الألغام وبقايا مخلفات داعش من ساحلي الموصل الأيمن والأيسر.

وأعلن مدير إعلام شرطة محافظة نينوى فراس الجبوري إن “فريقا مشتركا مؤخرا تم تشكيله في الموصل يضم الأمم المتحدة ومنظمات دولية والهندسة العسكرية والدفاع المدني ووزارة الصحة لإزالة مخلفات داعش من جانبي الموصل الأيمن والأيسر .

وأضاف الجبوري لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان “الأيام المقبلة ستشهد إزالة جميع العبوات الناسفة ومخلفات داعش الأخرى والمخلفات الحربية على جانبي الموصل الأيسر والأيمن بالتعاون أيضا مع بعض الفرق المحلية الموجودة داخل المحافظة ، مشيرا إلى إن” القوات الأمنية تعمل على تطهير المنطقة الرابطة بين جزيرة البو سيف ومطار الموصل من فلول داعش الإرهابي .

وفي سياق آخر قال مصدر امني رفيع المستوى في قيادة عمليات نينوى في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” قيادة عمليات نينوى بمساعدة بعض من قوات الحشد العشائري في المحافظة لاحقت بعضا من فلول داعش بالقرب من المناطق المحيطة بمطار الموصل ، مشيرا إلى إن” القوات الأمنية استطاعت تدمير 3 أنفاق تابعة لهم والاستيلاء على مستودع صغير للأسلحة يضم الخفيفة والمتوسطة منها .

وأضاف المصدر الذي لم يفصح عن أسمه أن” القوات الأمنية مستمرة بالعمليات العسكرية لتطهير تلك المناطق ورفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية فيها .

وفي الانبار، ذكرت اللجنة الامنية لمجلس المحافظة ، أمس الثلاثاء ، أن القوات الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق جنوب وغرب مدينة الرمادي بحثاً عن المطلوبين والأشخاص الذين لا يملكون البطاقة الأمنية.

وقال رئيس اللجنة نعيم الكعود لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” القوات الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منازل المدنيين في أحياء مختلفة من منطقة التأميم جنوبي الرمادي وصولا إلى منطقة الخمسة كيلو غربي مدينة الرمادي بحثا عن الأشخاص الذين لا يملكون البطاقة الأمنية”.

وأضاف أن” الحملة جاءت على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود مطلوبين تسللوا مع الأسر النازحة إلى تلك المناطق”, مشيرا الى ان” الحملة مازالت مستمرة لاعتقال كل من لا يمتلك البطاقة الأمنية وإحالتهم إلى المحاكم المختصة”.

وتمكنت القوات الأمنية ، أمس الثلاثاء ، من اعتقال ثلاثة انتحاريين من تنظيم داعش الإجرامي أثناء تسللهم الى مناطق شرقي قضاء الفلوجة.

وقالت اللجنة الأمنية في القضاء في بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخه منه ان “القوات الأمنية حاصرت ثلاثة انتحاريين تسللوا الى منطقة الضابطية شمال شرقي قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، مبينا ان ” القوات الأمنية القت القبض عليهم بعملية نوعية ”.

وأضافت ان “القوات الأمنية أغلقت مكان الحادث بالكامل فيما استعدت قوة أمنية أخرى باقتحام الاماكن القريبة من موقع الحادث بحثا عن آخرين .

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ، قد أعلن السبت (10 كانون الأول 2017)، “الانتصار النهائي على داعش واستعادة جميع الأراضي العراقية من سيطرته”، وقال العبادي آنذاك أن “حلم داعش انتهى ويجب أن نُزيل كل آثاره ولا نسمح للإرهاب بالعودة مرة أخرى”.