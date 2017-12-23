العبادي: يجب القضاء على المحسوبية والمنسوبية في الأجهزة الأمنية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، ان امام الحكومة العراقية مهمة فرض الاستقرار في المناطق المحررة، فيما شدد على ضرورة القضاء على المحسوبية والمنسوبية في الاجهزة الامنية.

وقال العبادي خلال حضوره المؤتمر العام للأمن الوطني الذي اقيم تحت شعار( برؤية متجددة نعزز الأمن)، وتابعته “الصباح الجديد”، إن “الانتصار على داعش تحقق بوحدة العراقيين ويجب الحفاظ عليه”، لافتا الى ان “المواطنين قاعدة رصينة لدعم اي جهاز امني او استخباري”.

وأضاف العبادي، ان “العدو الداعشي يمتلك فكرا منحرفا وايديولوجية خطيرة يجب مكافحتها”، مشيرا الى ان “امامنا مهمة فرض الاستقرار في المناطق المحررة ويجب توفير الامن والخدمات فيها”.

يذكر ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اعلن في التاسع من الشهر الجاري، انتهاء العمليات العسكرية كافة وفي جميع الأراضي العراقية ليتطهر العراق تماما من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال العبادي في كلمة موجهة الى الشعب العراقي، “ايها العراقيون ان ارضكم تحررت بالكامل وان حلم التحرير اصبح حقيقة”، مشيرا الى ان العراق انتصر بعون الله تعالى ووحدة الشعب وبدماء الشهداء والجرحى.

وتابع، “نعلن لابناء شعبنا وللعالم اجمع ان الغيارى وصلو والى اخر معاقل داعش وطهروها وان علم العراق رفرف على جميع الاراضي العراقية والمنافذ الحدودية.