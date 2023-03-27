المبرقع يرعى المؤتمر الختامي لبرنامج أصوات النساء أولاً

دعما لتنمية الشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:

برعاية وزيرُ الشباب والرياضة السيد «أحمد المبرقع» أقامت منظمة الاقران لتنمية الشباب ( وايبير عراق ) وبتمويل من منطمة كورديد الهولندية، المؤتمر الختامي لبرنامج اصوات النساء اولا، في قاعة دائرة العلاقات والتعاون الدولي واكد المبرقع ان وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً استثنائياً بقضايا المرأة وتمكينها ودعمها للقيام بدورها الحياتي والوظيفي وفي كل المجالات على اكمل وجه

واستطرد بالقول: ان الوزارة كما عهدتموها تولي اهتمام بالشباب وهذا ليس ادعاء او منة بل اننا نلتزم بقانون الوزارة الذي يوجب علينا الاهتمام بالرياضة والشباب ومنها المرأة لتعزيز حضورها وايلائها الرعاية لاداء ادوارها الفاعلة وتمكينها وكلنا يعرف قيمهتها في المجتمع ولا يمكن ان نغض الطرف عن هذا الدور المهم وسنواصل دعمها الممنهج وفق البرنامج الحكومي الذي اعطاها مساحة كبيرة كونها جزء اساسي من النسيج المجتمعي العراقي.

وتضمن المؤتمر الختامي للبرنامج فيديو تعريفي عن المشروع ومدة انجازه فضلا عن عرض تقديمي عن حملات المدافعة وعقد جلسة نقاشية حول اهمية المدافعة في حماية حقوق الفتيات في العراق الى جانب تكريم افضل حملة مدافعة في المشروع.

ويهدف البرنامج لتعزيز دور الشباب والفتيات في صنع القرار وفق اجندة قرار مجلس الامن الخاص بالمرأة والسلام والامن ( 1325 ) في محافظات بغداد والبصرة وذي قار والنجف وديالى وصلاح الدين والذي تم تنفيذه من قبل منظمة الاقران لتنمية الشباب ( وايبير عراق ) وبتمويل من منطمة كورديد الهولندية.

من جانب اخر، تفقد وزير الشباب والرياضة السيد «أحمد المبرقع»، الدائرة الادارية والمالية في الوزارة، والتقى مديرها العام «شاكر الجبوري» ومدراء الأقسام والشعب. واستمع إلى شرح مفصل بشأن إجراءات تعيين الأوائل في الجامعات وأصحاب الشهادات العليا، المنسبين إلى العمل على الملاك الدائم في وزارة الشباب والرياضة، بحسب توزيع مجلس الخدمة الاتحادي، وسط تأكيده على ضرورة إنجاز معاملات تعيينهم بالسرعة والسلاسة الممكنة.

إلى ذلك، بارك وزير الشباب والرياضة السيد «أحمد المبرقع»، لكل القادة والقياديات الرواد والرائدات والمرشدات، بمناسبة يوم الأخوة الكشفية العربية، متمنياً لهم دوام الإبداع والتميز، وللحركة الكشفية العربية التقدم والازدهار، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الحركة الكشفية ودعم أنشطتها المختلفة، وإقامة وتنظيم الفعاليات والمخيمات، التي تستوعب قطاعات الكشافة والمرشدات كافة وفي جميع المحافظات.

وبين «المبرقع» أن المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي، التي تحتفي في يوم الأخوة الكشفية العربية، الذي يوافق ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، واختارت له المنظمة هذا التاريخ عرفاناً بالدور الرائد للجامعة، بالاعتراف في المنظمة الكشفية العربية، ودعمها المستمر للحركة العربية ترسيخاً للأخوة، وتطبيقاً لأهدافها النبيلة في إعداد المواطن الصالح، والمشاركة الإيجابية مع المجتمع.

ووجه المبرقع بيانا بشأن اليوم العالمي المياه، جاء فيه: بالنظر للأهمية العظيمة لهذه الثروة التي أوجدها الله تبارك وتعالى، لتكون سراً لديمومة الحياة يُذكر، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بالاجماع، وكان بموجبه يوم 22 اذار من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقًا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الواردة في الفصل 18 (حماية موارد المياه العذبة وامداداتها)، لاجل ذلك اعتمدت دول العالم العديد من البرامج والتوصيات، لعلاج الهدر بهذه الثروة الحيوية، كما حذرت من الاستئثار بها وفق آلية تجفيف الانهار والمستنقعات عمداً، ومع تنامي الازمة عالمياً، ووصولها إلى الذروة فان المجتمع الدولي مطالب اكثر من أي وقت مضى بحماية المياه وامداداتها، وارثها الذي يصل إلى أصل الحضارة وديمومتها.

وعلينا ومن هذه المناسبة العالمية، أن نكون في طليعة البلدان التي تتولى التثقيف والتوعية، وتجنب الهدر المتعمد للثروة المائية، وستكون وزارة الشباب والرياضة وبجميع برامجها التوعوية، سباقة لهذه المبادرة بعون الله وتوفيقه. . أحمد المبرقع / وزير الشباب والرياضة.