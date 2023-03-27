الاتحاد الأرجنتيني يطلق أسم ميسي على مقر تدريبات التانجو

سجل هدفه الـ 62 من ركلات حرة في مسيرته

بوينس آيرس ـ وكالات:

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أول أمس، عن قرار تكريمي بحق الأسطورة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، تقديرا لما قدمه لمنتخب بلاده.. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني رسميا إطلاق اسم ميسي على مقر تدريبات منتخب التانجو، في منطقة «إيزيزا» اعترافا بفضله في المساهمة بتتويج بلاده بلقب كأس العالم 2022، في قطر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد غياب دام نحو 36 عاما.

وقال ميسي، تعليقا على الحدث: «شكرا جزيلا لكم جميعا على هذا التقدير، إنه أمر مهم جدا بالنسبة لي، لقد أتيت إلى هذا المقر منذ 20 عاما، ومنذ دخولي شعرت بطاقة خاصة جدا حتى اليوم، في كل مرة أدخل فيها أشعر بطاقة خاصة جدا في هذا المكان».

وأضاف: «لقد مررت بأوقات عصيبة، لكن حتى في تلك اللحظات، كان الدخول إلى هنا يعني نسيان كل شيء، الأمر ذاته الذي ما زلت أشعر به، السعادة تغمرني لأنه بعد فترة طويلة سيحمل هذا المكان اسمي».

وزاد: «أنا أحد الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب تقديم التقدير في الحياة، وأعتقد أن هذا تقدير خاص جدا، بسبب قيمة اللاعبين الذين مروا وسيمرون من هنا، إنه شيء لطيف للغاية».كما كتب ميسي، عبر حسابه على «تويتر»: «هذا التكريم هو واحد من أجمل ما تلقيته على الإطلاق.. شرف عظيم، شكرا جزيلا لكم!!!».

وبهدفه الذي سجله في مرمى بنما مؤخرا، وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى هدفه رقم 62 من ركلات حرة، في مسيرته مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان.. وفي الدقيقة الـ 89 من مباراة الأرجنتين وبنما الودية سجل «البولغا» هدفه الـ800 في مسيرته والـ62 من ركلات حرة مباشرة.

وأمس، سجل رونالدو أيضا هدفا من ركلة حرة ليرفع عدد أهدافه من ركلات حرة إلى 60، فيما عادل ميسي رقم مارادونا والأسطورة البرازيلية زيكو بوصوله إلى 62 هدفا من ركلات حرة., وهؤلاء أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ: البرازيلي كاكا: 77 هدفا، ومواطنه الشهير بيليه 70 هدفا.. والبرازيلي رونالدينيو والأرجنتيني فيكتور ليغروتالي ولكل منهما 66 هدفا، فالإنجليزي ديفيد بيكهام 65 هدفا.

والأرجنتينيان دييغو مارادونا:، وليونيل ميسي، والبرازيلي زيكو ولكل منهم 62 هدفا.. والهولندي رونالد كومان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ولكل منهما 60 هدفا.. والحارس البرازيلي روجيرو سيني والبرازيلي مارسيلينيو ماريوكا ولكل منهما 59 هدفا.