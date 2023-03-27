رئيس مجلس الوزراء يلتقي بعثة منتخبنا الشبابي ويشيد بإنجازهم ويوعز بتكريمهم

الأولمبي يلاقي عمان غدا للعب على المركزين الخامس والسادس في بطولة الدوحة

متابعة ـ الصباح الجديد:

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس، بعثة منتخب شباب العراق، الذي جاء وصيفًا لبطولة آسيا تحت 20 عامًا، لكنه تأهل إلى نهائيات كأس العالم في إندونيسيا.. وهنأ السوداني، اللاعبين بإنجازهم، وأشاد بالمستوى الفني والأداء البطولي الذي قدموه وتُوّج بتأهلهم للمونديال، الذي عدّه منجزًا حقيقيًا يُفتَخر به، ومصدر سعادة لأبناء الشعب العراقي، كما نال اهتمام الدولة والحكومة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بتكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري على الإنجازات المتحققة مؤخرًا في أوزبكستان.. وأكد السوداني علي دعم مجلس الوزراء للاتحاد العراقي لكرة القدم، وللمنتخب الشبابي في استحقاقاته المقبلة، وحثّ اللاعبين على الاستعداد الجيد لعكس الصورة المشرّفة للعراق في المحفل الدولي، لاسيما وأنّ كل الأنظار ستتوجه لنهائيات كأس العالم للشباب والمنتخبات المشاركة».

وبيّن السوداني أن دعم الرياضة بشكل عام، يمثل أولوية، والحكومة مستمرة في تكريم اللاعبين الأبطال، ودعم الرياضيين والرواد».وكان منتخب شباب العراق، نال وصافة كأس آسيا بعد أوزبكستان عقب الخسارة (0-1)، علاوة على تأهله لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد نسخ تونس 1978، والسعودية 1988، والأرجنتين 2001، وتركيا 2013.

إلى ذلك، اقتنص المنتخب الكوري الجنوبي فوزا قاتلا على حساب نظيره العراقي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جرت مساء أول أمس واحتضنها ملعب نادي قطر ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوحة الدولية تحت 23 عاما. . وخطف جو هيونج هدف الفوز الثمين لكوريا الجنوبية في الدقيقة 88 من زمن المباراة. وبهذا الانتصار، رفع الشمشون الكوري رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد العراق 3 نقاط.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية بهذا الفوزإلى نهائي بطولة الدوحة الدولية، وسيلعب منتخبنا الأولمبي مساء غد الثلاثاء امام المنتخب العماني في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لحساب بطولة الدوحة الدولي.

دهوك يلحق بالمتأهلين لثمن نهائي الكأس

أكمل دهوك عقد المتأهلين للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العراق، بعد تغلبه على مستضيفه القاسم بركلات الترجيح بنتيجة (9-8).وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بتعادل الفريقين (1-1)، مساء أول أمس، على ملعب كربلاء الدولي.وتقدم دهوك عن طريق محترفه برينس أوبوكو في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وتمكن علي شوقي من إدراك التعادل لفريق القاسم من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 81.واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواط إضافية، لينجح حارس دهوك أحمد بشار من التصدي للركلة التاسعة للقاسم، وليهدي فريقه بطاقة التأهل الأخيرة للدور ثمن النهائي.

يذكر أن مباراة القاسم وضيفه دهوك، قد تم تأجيلها في وقت سابق لصعوبة الدخول إلى مدينة كربلاء (الأرض المفترضة للقاسم).وستقام قرعة الدور المقبل يوم غد الثلاثاء وتجري وفق نظام خروج المغلوب.