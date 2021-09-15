انطلاق بطولة نهائي العراق للشباب والشابات.. اليوم

عادل جلال يتوج ببطولة شبه نهائي العراق بالشطرنج

بغداد – رافد البدري*

توج اللاعب عادل علي جلال بلقب بطولة شبه نهائي العراق بالشطرنج والتي اختتمت منافساتها يوم امس على قاعة فندق الانتر ببغداد بمشاركة 86 لاعباً، واحرز اللاعب عادل علي جلال المركز الاول برصيد 7 نقاط جمعها من 9 جولات، وحل اللاعب طالب سالم حاتم بالمركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه تخلف بفارق نقاط الطاولة، وبنفس الطريقة جاء اللاعب اريان علي حسين بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط ايضاً، وحصل 9 لاعبين على (6.5) نقطة احتلوا فيها المراكز من الرابع وحتى الثاني عشر ، بعد ان حسمت نقاط الطاولات النتيجة، وهم على التوالي:علي غاتي وجبار ناصر عيسى وعمار عبد الجبار عليوي ومحمد حمزة عباس وجواد مجيد جبر وريباز نصير جمال وحليم حسين الجيباوي وسجاد عباس خضير وزيد علاء جاسب،

منافسات شرسة

وتحدث رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الامير عن البطولة قائلاً: شهدت البطولة منافسات قوية جداً بين اللاعبين المشاركين بالنظر لتقارب مستواهم، وتمكن اللاعب عادل علي جلال بطل العراق السابق من حسم النتيجة لصالحه متسلحاً بخبرته الكبيرة في عالم اللعبة، مضيفاً ان البطولة جرت وفق النظام السويسري من 9 جولات ، زمن الجولة 75 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة،

فرصة جديدة

عبد الامير اوضح ان الاتحاد قرر فرصة جديدة للاعبين من خلال صعود 12 لاعب الى نهائي العراق للمرحلة الاولى بدلاً من 10 لاعبين ، بعد ان وجدوا ان اصحاب المراكز الحادي عشر والثاني عشر جمعوا نفس الرصيد من النقاط التي حصل عليها اللاعبين من الرابع وحتى العاشر (6.5) نقطة، لذلك ومن باب الاستحاق والتشجيع لهم تم الحاقهم بالصاعدين الى نهائي العراق للمرحلة الاولى لاعطائهم الفرصة في التواجد في هذا المحفل المهم من بطولة نهائي العراق، مبيناً ان هؤلاء اللاعبين (12) سيتنافسون مع 5 لاعبين وهم النازلين من بطولة نهائي العراق للموسم الماضي، اضافةً الى اللاعب محمد علي الكناني الذي لم تسعفه المشاركة في البطولة بسبب اصابته بوباء كورونا، بالاضافة الى بطل شباب العراق وبطلة شباب العراق ليصبح العدد 20 لاعباً،يلعبون فيما بينهم لاختيار 5 لاعبين يمثلون ابطال العراق للمرحلة الاولى، وبدورهم يتنافسن مع لاعبين المنتخب الوطني للعام الماضي وعددهم 5 لاعبين ايضاً، ليجتمعوا في بطولة نهائي العراق والتي تضم اقوى لاعبي العراق باللعبة ،لاختيار اللاعبين الخمسة الاوائل الذين سيمثلون المنتخب الوطني العراقي بالشطرنج للعام الحالي /2021 في الاستحقاقات والبطولات العربية والقارية والدولية،

المشرفين والحكام

عبد الامير اكد ان البطولة لعبت باشراف رئيس لجنة الحكام اسعد اسماعيل توفيق وضمير جبار عضو الاتحاد العراقي للعبة، اما حكام البطولة فهم كل من اسماعيل دلشاد ورضا عبد السادة وعلي احمد.

نهائي العراق للشباب والشابات

على صعيد متصل تنطلق اليوم بطولة نهائي العراق للشباب والشابات باللعبة دون 16/18/20 عام في محافظة الموصل لاختيار ابطال العراق بالشطرنج لهذه الفئات العمرية وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري، وستقام باشراف نائب رئيس الاتحاد فرحان نصير الوائلي واسعد اسماعيل توفيق، تعقبها بطولة الاندية للشباب والناشئين .