بغداد ـ الصباح الجديد: الموهوب عبد الله محمد نوري مواليد 2006، يلعب ضمن المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، باشراف المدرب إبراهيم جليل، حيث اشترك في العديد من البطولات منها الفوز بالمركز الثاني في بطولة المني باسكت التي اقيمت في قاعة الشعب. يقول عبد الله، انه يلقى الدعم الكبير من والده لاعب شابق لكرة القدم، والملاكات ...
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  • الثلاثاء , 30 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • عبد الله محمد.. امنيات التفوق بكرة السلة

عبد الله محمد.. امنيات التفوق بكرة السلة

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الموهوب عبد الله محمد نوري مواليد 2006، يلعب ضمن المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، باشراف المدرب إبراهيم جليل، حيث اشترك في العديد من البطولات منها الفوز بالمركز الثاني في بطولة المني باسكت التي اقيمت في قاعة الشعب. يقول عبد الله، انه يلقى الدعم الكبير من والده لاعب شابق لكرة القدم، والملاكات التدريبية العاملة في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بإدارة الكابتن نصير أحمد. وتابع انه مثل فريق مديرية تربية الكرخ الثانية الذي اشترك في العديد من بطولات التربيات باشراف المدرب مهند احمد خليل، ويتمنى التفوق في رياضة كرة السلة واللعب لفريق نادي الكهرباء مستقبلاً، فيما ابدى الموهوب، اعجابه بالنجم الدولي، حسان علي، طامحاً بالوصول إلى مستواه الفني.. واللاعب الواعد، طالب في الصف الأول المتوسط، يسعى إلى اكمال دراسته العليا ودخول كلية الطب.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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