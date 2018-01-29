حملة صيانة لمجمع المركز الوطني

أعلام شؤون الأقاليم والمحافظات

تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان وبأشراف ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب جابر الموسوي ، تتواصل بوتيرة متصاعدة عملية الصيانة الشاملة التي تضطلع بتنفيذها ملاكات شعبة الصيانة في قسم الموهبة الرياضية بالدائرة على القاعات التدريبية في مجمع المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية استعداداً لاستئناف الموسم التدريبي الجديد والذي سيبدأ في الاول من شباط المقبل.

وقال مسؤول شعبة الصيانة المهندس الاقدم عبد الرضا محمد عبد الرضا في تصريح لاعلام المركز الوطني، إن الحملة شملت أعمال الصحيات كافة وتجديد السيراميك والمرمر في مداخل القاعات الرياضية بالإضافة إلى إنشاء وتهيئة غرف الأقسام الإدارية الجديدة و أعمال صبغ السياج الحديدي للمجمع والأبواب و الشبابيك ، مضيفاً ان الأعمال تضمنت ايضاً زراعة حدائق المجمع بالنباتات المتنوعة والجديدة والتسميد.