الزوراء يعزز صدارته.. ونفط الجنوب يتقدم في ممتاز الكرة

اليوم.. اربع مواجهات أبرزها قمة الشرطة والطلبة

بغداد ـ الصباح الجديد:

عزز فريق الزوراء صدارته لدوري الكرة الممتاز بعد فوزه في مباراة امس على فريق الميناء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة ضمن الجولة 12 من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز.

ورفع الزوراء رصيده إلى 32 نقطة في حين تجمد رصيد الميناء عند النقطة الـ 13 بالمركز 13 في اللائحة، وفي مباراة اخرى قفز نفط الجنوب إلى المركز الثالث رافعأً رصيده إلى 22 مقطة بفوزه الثمين على فريق الكهرباء بهدف من دون مقابل سجله اللاعب مرتجى علي في الدقيقة 69، اما الخاسر فتراجع إلى المركز الرابع وله 21 نقطة.

وتتواصل منافسات الجولة ذاتها اليوم الثلاثاء، باجراء 4 مباريات، فيلتقي في ملعب الشعب الدولي فريقي الطلبة والشرطة في قمة جماهيرية، وتجرى في ملعب زاخو لقاء أهل الدار امام نفط ميسان بلا جمهور، ويضيف ملعب التاجي مباراة الحدود وأمانة بغداد.

ويشهد ملعب النجف اقامة ديربي مثير بين النجف ونفط الوسط، وتختتم مباريات الجولة يوم غدٍ الاربعاء باجراء مباراة فريقي الحسين والسماوة في ملعب التاجي.

على صعيد متصل، اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات الجولة 13 من المرحلة الاولى، وقال مدير لجنة المسابقات شهاب أحمد، ان الجولة الـ 13 من المرحلة الاولى تبدا الجمعة 2 شباط المقبل، باقامة مباراتين، ففي ملعب الشعب الدولي يلعب الجوية والبحري، ويلتقي في ملعب الصناعة فريقي الصناعات الكهربائية والديوانية.

وتقام السبت 3 مباريات، اذ يلعب الزوراء ونفط الجنوب في ملعب الشعب، ويضيف كربلاء في ملعبه فريق الكهرباء، ويتواجه النجف والميناء في ملعب النجف، فيما تجرى الاحد المقبل 5 مباريات في خاتمة الجولة ذاتها، اذ يضيف الشرطة فريق السماوة في ملعب الشعب الدولي، ويتواجه في ملعب ميسان فريقي نفط ميسان والحدود، وتقام مباراة النفط وزاخو في ملعب الصناعة، اما مباراة امانة بغداد وفريق الحسين فتقام في ملعب الأول، ويلاقي نفط الوسط ضيفه الطلبة في ملعب النجف.