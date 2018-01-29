فوز رجال ونساء العراق في اليوم الثالث للأولمبياد العربي

شطرنج الجزائر اكبر الوفود المشاركة

الشارقة ـ نبيل الزبيدي

حقق لاعبو ولاعبات منتخب الشطرنج جميعهم نتائج ايجابية في الجولة الثالثة للاولمبياد العربي الذي تحتضنه الشارقة الامارتية بمشاركة 17 منتخبا، اذ حقق علي ليث احمد فوز الاول عندما اجتاز السوداني عثمان عبد الوهاب بفئة المتقدمين، فيما واصل اللاعب احمد جزا جمال حصد النقاط ليسجل العلامة الكاملة في فئة تحت 14 سنة بعد فوزه على الفلسطيني قاسم صلاح، وتمكنت اصغر مشاركة في منتخبنا ريتاج سعد محسن من الفوز على الاماراتية شمس امير دون 8 سنوات، وسجلت اللاعبة كارين كمال فوزها الاول في البطولة على نظيرتها الاماراتية حنان خليل، وحقق زيد علاء جاسب تعادله الثالث على التوالي امام الفلسطيني راجي ابو عزيزة.

اما اللاعبة ريتاج سعد التي ظهرت بمستوى متميز فاجأت به المنافسات فقد اثنت على مرافقة والدها الى الامارات مما اعطاها حافزا في تحقيق الفوز وتتمنى مواصلة النتائج الايجابية في المراحل المقبلة.

واثنت الوفود المشاركة على المستوى الفني الجيد للبطولة من خلال المنافسة القوية والتي اظهرت الفارق البسيط بين الفرق التي تواجدت وقال شارف خوجه جمال رئيس الوفد الجزائري: ان البطولة شهدت منافسة حادة بين الجزائر والامارات وكنا نتأمل مشاركة اوسع من العراق ومصر في كل الفئات من اجل زيادة قوة التنافس مبينا انه ولم نتوقع المستوى الجيد الذي قدم من قبل لاعبي منتخبات فلسطين والاردن ولاسيما بعد خسارة بعض لاعبينا في الجولة الاولى وهذا دليل تطور اللعبة في جميع الدول العربية وعدم اقتصارها على دول معينة اذ كان في البطولات الماضية تكون النتائج محصورة بين ثلاث او اربع منتخبات.

وعن مستوى لاعبيه اوضح جمال: لقد حصلت الجزائر على لقب افريقيا العام الماضي 2017 والتي جرت في مصر بعد جمعنا 5 اوسمة ذهبية و4 فضة و3 نحاس، وجاءت مصر بالمركز الثاني وتونس ثالثا وكذلك حصلنا على لقب البطولة العربية التي احتضنتها العاصمة الاردنية عمان العام الماضي 2017، مشيرا ان هذا التطور في لعبة الشطرنج كانت نتيجة اهتمام الجمعيات الاهلية والكثير من الروابط باقامة البطولات المحلية وبالتالي انتشار اللعبة وعدم اعتمادها على الاندية كما هو الحال في اغلب الدول منوها ان الجمعيات تأخذ على عاتقها استقطاب اللاعبي وتطوير مهاراتهم وبعد اقامة التصفيات يتم اختيار الافضل لتشكيلة المنتخبات الوطنية.

ضم الوفد الجزائري 40 شخص بين لاعبين ومدربين واداريين وجاءت الاردن ثانيا من حيث عدد المشاركين بـ(25) شخص، وفلسطين مشاركة بـ(20) شخص وليبيا بـ(14) شخص ولبنان والكويت مشاركتان بـ(10) اشخاص وتونس بـ(9) اشخاص والسودان بـ(8) اشخاص والسعودية بـ(7) اشخاص والبحرين والصومال بلاعب واحد والعراق بـ5 لاعبين، واليمن وعُمان بـ7 لاعبين.

وسجلت البطولة مفائجة بمشاركة منتخبات مصر بـ3 لاعبين فقط والمغرب بلاعبين اثنين وبالتالي فسح المجال امام لاعبي ولاعبات البلد المضيف الامارات بتحقيق نتائج جيدة لاسيما وان قانون اللعبة يسمح للبلد المضيف المشاركة بعدد مفتوح من اللاعبين اذ بلغ عددهم 60 مشترك ومشتركة وبمختلف الفئات العمرية، اذ شهدت بعض منافسات العمرية تواجد لاعبين فقط من الامارات وبالتالي فان المراكز الاولى محسومة مقدما للامارات.

وشهدت نتائج المتقدمين فوز الاماراتي عمر نعمان على الصومالي محمد عدنان، وتعادل الجزائري عرب الدين مع المصري ابراهيم حسن، وفوز الاردني عيسى احمد على اللبناني جورج عمرو، وفوز الجزائري هادوج محمد على الليبي المجبري علي وتعادل الإماراتي جاسم عبد الرحمن مع الجزائري الكبير محمد حدوش كما تعادل المصري عبدالرحمن هشام مع العماني علي المجبري، وفاز المصري إبراهيم لبيب على السوداني الدولي أبوبكر تاج الدين، وفاز الاماراتي عمر نعمان على السعودي عبد الرحمن، وسجلت نتائج تحت 14 سنة فوز الاماراتي عمار السدراني على مواطنه وفوز الجزائري زين راني على مواطنه عاصم عبدالرازق، وفوز اللبناني كوني هارك على العماني الكاروسي محمد.

* موفد الاتحاد العراقي للإعلام الرياضي