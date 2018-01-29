«الحماية الاجتماعية» تسعى إلى إطلاق البرنامج التجريبي للإعانات المشروطة

بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي

بغداد – الصباح الجديد:

شاركت هيئة الحماية الاجتماعية احدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ورشة عمل تتضمن مراجعة شاملة للخطوات والاجراءات المتبعة من اجل البدء بتطبيق البرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة .

واكد مدير عام تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المهندس جمال عبد الرسول على تحديد ملامح التواصل والخطة الاعلامية حال انطلاق البرنامج بمشاركة ممثلي وزارتي التربية والصحة.

واضاف المدير العام ان الورشة ناقشت سبل وآليات التواصل مع الفئات المشمولة بالبرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة عبر وسائل الاتصال والاعلام حال البدء بتطبيق البرنامج ، مضيفا ان الورشة تناولت مراجعة اخر الخطوات التي قامت بها الاطراف المشاركة في تنفيذ البرنامج ، مشيرا الى ان الحاضرين اتفقوا على تحديد اولويات العمل المستقبلي ومناقشة الخطوات الواجب تطبيقها وانجازها وصولا الى يوم التعاقد مع الاسر المشمولة ودخول البرنامج التجريبي حيز التنفيذ الفعلي.

من جانبه اوضح المتحدث باسم هيئة الحماية الاجتماعية عمار منعم انه جرى الاتفاق على الصيغة النهائية للمنشور التعريفي (الفولدر) الذي يشرح الشروط الواجب الالتزام بها للحصول على مبالغ الاعانات المشروطة ، مبينا ان المشاركين اسهبوا وبعمق بشرح وتوضيح المعوقات المفترض ظهورها عند البدء بالتطبيق وايجاد صيغ للاجابات عن الاسئلة المحتملة التي سيطرحها المشاركون بالبرنامج.

واشار منعم الى ان الورشة تأتي ضمن ورش يقيمها البنك الدولي من اجل تهيئة وتنمية قدرات العاملين في وزارات العمل والتربية والصحة قبل البدء بالتنفيذ الفعلي لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة بالصحة والتعليم بالتعاون مع منظمتي البنك الدولي و(يونيسيف) ، بهدف رفع المستوى المعاشي للأسر الفقيرة وكذلك رفع المستوى الثقافي والتنمية المجتمعية وهو الامر المنسجم مع سياسة وزارة العمل الهادفة لمساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة وايضا تنمية قدراتهم الثقافية والعملية ليكونوا عاملاً ايجابياً ومؤثراً في المجتمع .

وذكر منعم ان الورشة ركزت ايضا على مناقشة اطلاق حملة الرسائل القصيرة عبر شبكات الهاتف النقال واهميتها التعريفية في البرنامج التجريبي المشار اليه آنفا واختيار الافضل منها وكذلك كيفية استعمال وسائل الاتصال والاعلام الاخرى والتحديات والجدوى وسبل معالجتها وتقويم التجربة من اجل الاستفادة من النتائج قبل انطلاق البرنامج.