عبطان يوافق على تضييف دورة ألعاب غربي آسيا للمعاقين

سلة الكراسي تفوز على مصر 59 ـ 50

بغداد ـ هشام السلمان

اكد وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان ان مباراة العراق والسعودية التي ستقام منتصف شباط المقبل في البصرة بملعب جذع النخلة الذي يتسع 65 الف متفرج والذي يعد اكبر الملاعب العراقية تمثل خطوة نحو نجاح العراق لتجاوز ازمة فك الحصار نهائيا عن الملاعب العراقية, مشيرا الى ان المنتخب السعودي يحرص على هذا اللقاء في اطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم.

جاء ذلك اثناء استقبال الوزير عبطان لوفد الاتحاد العربي الرياضي لمتحدي الاعاقة برئاسة علي حرزالله رئيس الاتحاد العربي البارالمبي وايهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية نائب رئيس الاتحاد العربي البارالمبي الذي حرص على اقامة الملتقى العربي في بغداد في اطار دعم خطط وجهود الرياضة العراقية لرفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية لاجل تضييف البطولات الخارجية عربيا واسيويا وعالميا.

واضاف الوزير عبدالحسين عبطان: ان مطالب كل الرياضيين العرب تتعلق بعدم اقحام السياسة في الرياضة والتي تمثل احد الانشطة التي تسهم في تنمية المجتمع والفرد وتوطيد اواصر العلاقات بين الشعوب والشباب العربي واشاد بالدور الكبير الذي تلعبه اللجنة البارالمبية العراقية برئاسة الدكتور عقيل حميد لاخذ دورها في النهوض برياضات متحدي الاعاقة على كافة الاصعدة , مؤكدا ان ماينفقه العراق على رياضات المعاقين لايوازي على الاطلاق التكاليف الباهضة التي تتحملها الدولة على رياضات الاسوياء.

واشاد الوزير بحرص مصر على المشاركة في الملتقى البارالمبي العربي وحضور منتخب مصر بكرة السلة على الكراسي المتحركة وتقوية العلاقات التي تربط العراق ومصر.

وكشف عبدالحسين عبطان عن مفاجأة سارة حينما وافق على مقترح بان يستضيف العراق دورة العاب لغربي آسيا في العام المقبل بمشاركة اكثر من 600 رياضي من 12 دولة وهي دورة معترف بها دوليا ومدرجة ضمن نشاطات اللجنة البارالمبية الدولية وتحت رعاية الاتحادات الدولية وذلك لتاكيد عودة الحياة لطبيعتها في العراق.

واطلع وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، رؤوساء اللجان البارالمبية العرب على قاعة الـ ٧٠٠٠ بمقر الوزارة من اجل مشاهدة المشاريع الاستراتيجية الرياضية التي تقوم بها الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة للوفد الضيف في مقر الوزارة ، حيث قال عبطان ان وجود رؤوساء اللجان البارالمبية العرب في بغداد يعد انجازا للرياضة العراقية في هذا الوقت وهذا الامر يأتي في ظل الانفتاح الخارجي الذي خططت له الوزارة.

واوضح ان وجود رؤساء اللجان العرب في هذا الوقت مهم جداً لنقل صورة حقيقية للعالم عن العراق وأمنه ومنشأته الرياضية الكبيرة، مضيفا ان هذه الزيارة ستكون مثمرة لتفعيل الكثير من الاتفاقيات وإقامة البطولات المشتركة للاتحادات البارالمبية.واكد عبطان ان الوزارة ستدعم جميع البطولات العربية التي تقام بغداد والمحافظات الاخرى .

من جانبه قال رئيس البارالمبية العراقية الدكتور عقيل حميد ان زيارة رؤوساء لجان البارالمبية العرب جاءت ضمن المشاريع التي تخطط لها الوزارة في تطوير الرياضة العراقية، مضيفاً ان هذه الزيارة ستفتح مشاريع جديدة للعراق في إطار تبادل الخبرات وإقامة البطولات.

وبين رئيس الاتحاد العربي لرفع الأثقال الاردني عزام الزعبي ان العراق بلد امن ويمتلك كل مقومات نجاح البطولات الدولية سواء كانت ودية او رسمية، مشيراً الى ان مارايناه من منشأت رياضية وتطور كبير يجعل العرب جميعهم يفتخرون بذلك.وفِي الختام تبادل السيد الوزير مع رؤوساء اللجان البارالمبية العرب الهدايا التذكارية.

على صعيد متصل فاز المنتخب العراقي على منتخب مصر بكرة السلة على الكراسي المتحركة في المباراة التي جرت بينهما يوم أمس بنادي وسام المجد بنتيجة 59 مقابل 50 بعد مباراة قدم فيها اللاعبون مجهودا جيدا ولمحات فنية عالية بعد ان بدأت المباراة باسلوب هادئ قبل ان يتصاعد الاداء خلال تقدم دقائق المباراة التي حضرها عدد من المسؤولين العرب المشاركين في الملتقى البارالمبي العربي.

وقال عادل شريف المدير الفني للمنتخب المصري: ان هذا اللقاء يمثل اول مباراة بين الفريقين منذ البطولة التي اقيمت في شهر ايلول العام الماضي وهي تعد بداية الاعداد للعام الجديد لخوض بطولتي فزاع واغادير الدوليتين وايضا هي استعداد لتصفيات بارالمبياد طوكيو 2020 , وفي ختام المباراة تم توزيع الدروع التذكارية على المشاركين في المتقى البارالمبي العربي المنعقد حاليا في العاصمة بغداد.

* مدير إعلام اللجنة البارالمبية